David Schwimmer w 10. sezonie "Willa i Grace"

Gwiazda kultowych David Schwimmer po latach przerwy ponownie zagra w sitcomie. Aktor dołączył do obsady 10. sezonu Schwimmer wcieli się w nową miłość Grace ( Debra Messing ). Jego udział w serialu zaplanowany jest na pięć odcinków. Emisja nowego sezonu rozpocznie się jeszcze w tym roku.Od czasu zakończeniagwiazdor unikał występów w komediach, skupiając się na rolach dramatycznych. Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w serialu, gdzie wcielił się w prawnika Roberta Kardashiana. Za swój występ otrzymał nominację do Emmy.