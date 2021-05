De Niro opuszcza z kontuzją plan nowego filmu Scorsesego

W Oklahomie trwają zdjęcia do " Killers of the Flower Moon ", ale Martin Scorsese będzie musiał chwilowo poradzić sobie bez swojego ulubionego aktora. Robert De Niro wraca bowiem do Nowego Jorku po tym, jak doznał kontuzji nogi. De Niro uszkodził się poza planem, w czasie wolnym. Nie ujawniono, jak poważne są jego obrażenia. Aktor i tak planował wziąć kilka tygodni wolnego od zdjęć. Obecnie nie wiadomo czy i kiedy ma wrócić na plan.Scenariusz " Killers of the Flower Moon " powstał na podstawie książki Davida Granna pod tym samym tytułem. Autor odsłonił kulisy makabrycznych mordów, do których doszło w Oklahomie w latach 20. XX wieku. Ofiarami byli Osagowie. Mordy rozpoczęły się po tym, jak na terenie należącym do plemienia odkryto ropę. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że w sprawę zostały włączone służby federalne. Ze śledztwem związany był J. Edgar Hoover, który wykorzystał je do budowy swojej pozycji w siłach, które w przyszłości zmienił w FBI.W obsadzie oprócz De Niro są m.in. Leonardo DiCaprio Budżet produkcji wynosi zawrotne 200 milionów dolarów. Film produkują po połowie Paramount i Apple, w związku z czym po dystrybucji kinowej " Killers of the Flower Moon " trafi na platformę AppleTV+.