Reżyser "Diuny" Denis Villeneuve nienawidzi dialogów. Telewizja "skaziła" kino?

Denis Villeneuve marzy o filmie bez dialogów

Getty Images © The Chosunilbo JNS



Na zdjęciu: Denis Villeneuve w dialogu z Timothée'em Chalametem



"Diuna: Część druga"

Villeneuve: młoda widownia kocha długie filmy

, powiedział Denis Villeneuve w wywiadzie dla "The Times of London".Zapytany, czy to dlatego, że telewizja miała swój "złoty wiek" i producenci filmowi postanowili powielić ten sukces, reżyser odparł:, dodał twórca.Projekt miał powstać dla HBO, a gwiazdą miał być Jake Gyllenhaal . Reżyser przyznał jednak niedawno, że projekt nie powstanie mimo świetnego scenariusza, bo jest "zbyt odległy" od jego autorskiej wrażliwości. Villeneuve wypowiedział się też w kwestii długości swoich filmów. Nadchodząca " Diuna: Część druga " trwa prawie trzy godziny. W sumie obie części " Diuny " mają 322 minuty., powiedział reżyser., kontynuował twórca. Villeneuve potwierdził też, że jest zainteresowany realizacją trzeciej części " Diuny ":Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?