Villeneuve jak Fellini, Disney, Nolan - co Steven Spielberg sądzi o "Diunie"?

W rozmowie dwóch reżyserów - Spielberga Denisa Villeneuve'a - dla podcastu gildii DGA, twórca " Szeregowca Ryana " i " Szczęk " nie szczędził pochwal Kanadyjczykowi: Del Toro . To oczywiście dłuższa lista, ale i tak niezbyt długa. Jesteś jej częścią"W dalszej części rozmowy twórca skonstatował:A co podobało mu się w filmie najbardziej? "To opowieść o miłości do pustyni i o pragnieniu wody. Jest w niej tyle piachu, ale liczy się przede wszystkim woda - liczy się to, co życiodajne (...). Pustynia przypomina u ciebie ocean, morze. Czerwie - morskie węże i potwory.Zgadzacie się z nim?Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o " Diunie ": Diuna: Część druga " ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy , który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.