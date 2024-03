Denis Villeneuve spełnił marzenie fana. Zorganizował wyjątkowy pokaz "Diuny: Części drugiej"

Denis Villeneuve spełnił marzenie umierającego fana

Poruszającą historię opisał kanadyjski portal Global News. Jej bohaterem jest pacjent przebywający na oddziale opieki paliatywnej w Quebecu. Jego opiekun zamieścił w mediach społecznościowych post, w którym napisał, że mężczyzna marzy, by przed śmiercią obejrzeć " Diunę: Część drugą ". Kilka godzin późnej skontaktowali się z nim pracownicy Villeneuve'a . Początkowo zaproponowali zaproszenie na uroczystą premierę w Montrealu, niestety stan mężczyzny wykluczał podróże. Asystent reżysera przybył więc do placówki z jego osobistym laptopem i zorganizował prywatny, przedpremierowy pokaz filmu. Mężczyzna zmarł zaledwie kilka dni później.Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o " Diunie ": Diuna: Część druga " ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy , który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć