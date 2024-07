Użytkownicy Filmwebu wybrali! Top 20 filmów I półrocza 2024

Dlaczego na liście są filmy z 2023 roku?

Najlepsze filmy I półrocza 2024 roku według średniej ocen użytkowników Filmwebu

20 Anatomia upadku Anatomie d'une chute 2023 2h 30m Dramat Kryminał Thriller Justine Triet Francja Dramat Kryminał Thriller Sandra Hüller Swann Arlaud Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: "Czy to zrobiła?".

19 Cudowny chłopak. Biały ptak White Bird 2023 2h 2m Dramat Familijny Marc Forster USA Dramat Familijny Ariella Glaser Orlando Schwerdt Julian usunięty ze szkoły za niekoleżeńskie traktowanie małego Auggiego, próbuje odnaleźć się w liceum. Rozgoryczony, wściekły na cały świat, nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami. Na życzliwość reaguje niechęcią. Nie umiejąc sobie poradzić z poczuciem winy izoluje się od szkolnej społeczności. Jego nieco ekscentryczna babcia wie jednak, że każdy zasługuje na drugą szansę. Postanawia podzielić się z Julianem poruszającą historią swojej młodości. Jej niezwykłe losy są dowodem na to, że ten kto ma w sercu odwagę, życzliwość i otwartość na drugiego człowieka potrafi dokonać rzeczy, o które sam by siebie nie podejrzewał. Czy ta niezwykła historia miłości i walki o przetrwanie odmieni Juliana?

18 Strefa interesów The Zone of Interest 2023 1h 46m Dramat Wojenny Jonathan Glazer Polska USA Wielka Brytania Dramat Wojenny Christian Friedel Sandra Hüller Rudolf wraz z żoną Hedwig oraz czwórką dzieci i psem mieszkają w przestronnym, pedantycznie czystym domu z wypielęgnowanym ogrodem i szklarnią. Celebrują rodzinne obiady, marzą o wakacjach w ukochanych Włoszech. W weekendy lubią popływać kajakami lub pospacerować po lesie z przyjaciółmi. Jednak zza ścian ich domu często dobiegają niepokojące odgłosy, a czasem rozpaczliwe krzyki, ponieważ Rudolf Höss jest komendantem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

17 Monster Kaibutsu 2023 2h 6m Dramat Hirokazu Koreeda Japonia Dramat Sakura Andô Eita Nagayama Saori po śmierci męża samotnie wychowuje nastoletniego syna Minato. Zauważa u niego niepokojące zachowanie i odkrywa, że jest gnębiony przez swojego nauczyciela. Żąda w szkole odsunięcia pana Hori od pracy z dziećmi.

16 Dobrzy nieznajomi All of Us Strangers 2023 1h 45m Fantasy Melodramat Andrew Haigh USA Wielka Brytania Fantasy Melodramat Andrew Scott Paul Mescal Jedna noc i spotkanie z tajemniczym sąsiadem, Harrym, całkowicie odmienia dotychczasowe życie Adama, mieszkańca opustoszałego londyńskiego bloku. W miarę rozwoju ich relacji Adama coraz bardziej pochłaniają wspomnienia z przeszłości. W pewnym momencie mężczyzna postanawia wrócić do miasteczka, w którym dorastał. Gdy trafia do rodzinnego domu, odnajduje swoich rodziców takimi, jakimi ich zapamiętał z dnia ich śmierci przed trzydziestu laty.

15 Pies i Robot Robot Dreams 2023 1h 30m Animacja Dramat Komedia Pablo Berger Francja Hiszpania Animacja Dramat Komedia Pies, osamotniały mieszkaniec Nowego Jorku, pod wpływem telewizyjnej reklamy postanawia kupić sobie przyjaciela - Robota. Dwójka bohaterów tworzy naprawdę udaną, szczęśliwą parę. Do czasu - Robot, unieruchomiony po kąpieli w morzu, zostaje uwięziony na plaży, zamykanej wraz z końcem lata. Czy dojdzie do ponownego połączenia przyjaciół?

14 Powołany 2 2024 1h 30m Religijny Fabularyzowany dok. Jan Sobierajski Polska Religijny Fabularyzowany dok. Jakub Dmochowski Marcin Kwaśny Utalentowany plastycznie Arek doznaje miłosnego zawodu. Wyładowując złość, niszczy ogrodzenie przypadkowego domu. Na jego nieszczęście świadkiem wydarzenia jest ksiądz, który przyjaźni się z właścicielem posesji. Duchowny proponuje Arkowi, że sprawa rozejdzie się po kościach pod warunkiem, że chłopak pomoże w odmalowaniu zniszczonego kościoła. Stara świątynia wkrótce staje się schronieniem dla znajomych Arka, którym grozi poważne niebezpieczeństwo. Ksiądz, widząc problemy, z jakimi mierzą się jego niespodziewani goście, opowiada im cztery inspirujące, prawdziwe, a do tego szalenie spektakularne historie...

13 La chimera 2023 2h 10m Dramat Alice Rohrwacher Francja Szwajcaria Włochy Dramat Josh O'Connor Carol Duarte Każdy ponoć ma swoją Chimerę. Coś, o czym marzy, ale nie może tego zdobyć. Dla grupy drobnych złodziejaszków rabujących okoliczne groby i handlujących archeologicznymi znaleziskami to chęć szybkiego wzbogacenia się. Oznaczałaby ona wybawienie od dalszej pracy. Arthurowi z kolei przypomina Beniaminę. Kobietę, którą kochał i stracił. Mężczyzna łatwo się jednak nie poddaje i postanawia rzucić wyzwanie niemożliwemu. Nawet jeżeli oznaczałoby to błąkanie się po mitycznych zaświatach. W poszukiwaniu legendarnych zakopanych drzwi, pozwalających przekroczyć mu próg innej rzeczywistości, Arthur łączy siły z rabusiami.

12 Perfect Days 2023 2h 3m Dramat Wim Wenders Japonia Niemcy Dramat Kōji Yakusho Tokio Emoto Mieszkający we współczesnym Tokio Hirayama to człowiek małomówny i zamknięty w sobie, jednak przepełniony miłością do świata i innych. Podążając za bohaterem, odkrywamy kolejne rytuały, w które angażuje się on z całkowitym oddaniem. Z czasem nawet prozaiczna praca Hirayamy, porządkującego miejskie toalety (każda jest architektonicznym arcydziełem), okazuje się niezwykłym ceremoniałem.

11 Cztery córki Les filles d'Olfa 2023 1h 47m Fabularyzowany dok. Kaouther Ben Hania Francja Niemcy Tunezja Fabularyzowany dok. Hend Sabri Olfa Hamrouni Kaouther Ben Hania porusza problem przemocy i traum, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To bardzo zaskakujący film, również od strony formalnej. Reżyserka zdecydowała się na niecodzienny eksperyment - zacierając granicę między dokumentem a fikcją, wprowadziła na plan dwie aktorki. Zastępują one dwie nieobecne córki tunezyjskiej matki, Olfy, które dołączyły do ISIS. Kaouther Ben Hania filmując twarze i emocje z bliska, w zaufaniu i współudziale kobiet stworzyła intymny portret rodziny.

10 Pianoforte 2023 1h 29m Dokumentalny Jakub Piątek Polska Dokumentalny Trzymająca w napięciu opowieść o wchodzących w dorosłość uczestnikach i uczestniczkach legendarnego Konkursu Chopinowskiego. Do pierwszego etapu ostatniej edycji w 2021 roku przeszło osiemdziesięciu siedmiu wybitnych muzyków, po kilkunastu dniach w finale znalazło się miejsce tylko dla najlepszej dwunastki. Bohaterami filmu są młodzi ludzie pochodzący ze wszystkich stron świata. Łączy ich jedno – od dzieciństwa poświęcili się bez reszty grze na fortepianie.

9 Jestem Celine Dion I Am: Celine Dion 2024 1h 42m Biograficzny Dokumentalny Muzyczny Irene Taylor USA Biograficzny Dokumentalny Muzyczny Céline Dion Film pozwala nam bez cenzury zajrzeć za kulisy gwiazdy walczącej z chorobą, która zmieniła jej życie. To inspirujący film dokumentalny, który stanowi list miłosny do fanów i podkreśla, że życiem Céline zawsze kierowała muzyka, a także pokazuje, ile potrafi znieść ludzki duch. Uwaga: film przedstawia poważne wątki medyczne.

8 Biedne istoty Poor Things 2023 2h 21m Romans Sci-Fi Yórgos Lánthimos Irlandia USA Wielka Brytania Romans Sci-Fi Emma Stone Mark Ruffalo Niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter, młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera. Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.

7 Bękart Bastarden 2023 2h 7m Dramat historyczny Nikolaj Arcel Dania Niemcy Szwecja Dramat historyczny Mads Mikkelsen Amanda Collin Jest 1755 rok. Ludvig Kahlen, pochodzący z nieprawego łoża były żołnierz, wyrusza na podbój jałowych i surowych wrzosowisk, mając przed sobą jeden cel – założyć na nich kolonię w imieniu króla, w zamian za obiecany przez duńskiego władcę tytuł szlachecki. Na drodze staje mu bezwzględny i pełen pogardy szlachcic Frederik de Schinkel, który nie zamierza oddać ziemi, uważając ją za swoją.

6 Najwspanialsza noc w historii popu The Greatest Night in Pop 2024 1h 37m Dokumentalny Muzyczny Bao Nguyen USA Dokumentalny Muzyczny Lionel Richie Cyndi Lauper 25 stycznia 1985 roku kilkadziesiąt największych gwiazd muzyki zebrało się w studiu w Los Angeles i zostawiając swoje ego pod drzwiami nagrało piosenkę na rzecz pomocy w walce z głodem w Afryce, która zmieniła historię globalnej popkultury. "Najwspanialsza noc w historii popu" to kronika ogromnego przedsięwzięcia, którego celem było stworzenie najbardziej imponującej supergrupy na świecie przed erą telefonów komórkowych i poczty elektronicznej.

4 Przesilenie zimowe The Holdovers 2023 2h 13m Dramat Komedia Świąteczny Alexander Payne USA Dramat Komedia Świąteczny Paul Giamatti Dominic Sessa Paul jest postrzegany przez uczniów, nauczycieli oraz dyrektora szkoły jako osoba pompatyczna i irytująca. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia w 1970 roku i Paul, nie mając rodziny, nigdzie nie wyjeżdża. Nauczyciel zostaje w szkole, aby pilnować uczniów, którzy nie mogą wrócić do domu. Po kilku dniach zostaje tylko jeden uczeń - sprawiający kłopoty 15-latek o imieniu Angus, któremu grozi wydalenie za fatalne zachowanie. Do Paula i Angusa dołącza kucharka Mary, której syn niedawno zginął w Wietnamie.

3 Jutro będzie nasze C'è ancora domani 2023 1h 58m Dramat Komedia Paola Cortellesi Włochy Dramat Komedia Paola Cortellesi Valerio Mastandrea Delia urabia sobie ręce po łokcie, a w zamian dostaje tylko kolejne razy, pretensje i fochy. Jest również przekonana, że szykującą się do zamążpójścia córkę czeka podobny los. Jednak pewnego dnia przychodzi do niej list, który prowokuje ją do buntu i skłania do zaskakująco śmiałych czynów, których nikt się nie spodziewa po gospodyni domowej.

2 20 dni w Mariupolu 20 dniv v Mariupoli 2023 1h 34m Dokumentalny Wojenny Mstyslav Chernov Ukraina Dokumentalny Wojenny Bezkompromisowy dokument, którego nie da się zapomnieć: relacja dokumentująca zagładę tytułowego miasta, autorstwa jedynego dziennikarza, który pozostał w nim do końca. Film Czernowa, który z narażeniem życia rejestrował rosyjskie zbrodnie wojenne i codzienne życie mieszkańców Mariupola, to nie reporterski zapis wydarzeń, ale przeszywający, pełen pasji dokumentalny akt oskarżenia.

1 Diuna: Część druga Dune: Part Two 2024 2h 46m Sci-Fi Denis Villeneuve Kanada USA Sci-Fi Timothée Chalamet Zendaya Podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

Podobnie jak w przypadku listy redakcyjnej. Stąd obecność filmów z 2023 roku.Lista powstała na podstawie ocen oddawanych przez użytkowników Filmwebu.. W pierwszej dwudziestce są tylko te tytuły, którychNajlepsze filmy pokazywane w Polsce od stycznia do czerwca według redakcji znajdziecie. A najlepsze filmy według użytkowników Filmwebu znajdziecie poniżej.