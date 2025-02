Denzel Washington legendarnym mutantem? Czy fani Marvela to zaakceptują?

Denzel Washington w MCU. Kogo zagra?

O tym, że Denzel Washington dołączy do kinowego uniwersum Marvela , wiemy od samego aktora. W ubiegłym roku wygadał się w czasie promocji widowiska " Gladiator II ", że znalazł się w obsadzie. W tamtym czasie oficjalnie projekt ten nie miał jeszcze zielonego światła. Washington za swoje słowa przeprosił. Ale fani już zaczęli się zastanawiać, kogo może zagrać w MCU. Mało kto jednak stawiał na...Tak. Jeff Sneider zasugerował, że Denzel Washington zagra Magneto nie tylko w widowisku o Czarnej Panterze , ale również w szykowanym przez Marvel Studios projekcieOficjalnie o tym filmie nic nie wiadomo. Projekt nie ma jeszcze nawet (ogłoszonego) reżysera. Podobno jednak zdjęcia mają do niego ruszyć już jesienią, a sam film trafi do kin w 2027 roku. Dlatego też w sieci można znaleźć coraz więcej spekulacji na temat widowiska.Niedawno mówiło się o tym, że tomoże zostać reżyserem. Sam Jeff Sneider już dzielił się swoimi prognozami castingowymi. Jego zdaniem(" Babygirl ") zagra(" Gray Man ") -, aW maju ubiegłego roku pojawiła się informacja, że scenariusz doszykuje(" Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży ").