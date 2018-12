Diego Luna i Scoot McNairy gwiazdami "Narcos: Meksyk 2"

3 2 1



Niedawno Netflix ogłosił, że powstanie drugi sezon serialu. Teraz dowiadujemy się, że zdjęcia do niego już się rozpoczęły.Przy okazji potwierdzone zostało, że Diego Luna pozostanie gwiazdą serialu ponownie wcielając się w postać El Padrino. Drugą gwiazdą został Scoot McNairy , który w pierwszym sezonie był narratorem, by pojawić się w finałowym odcinku jako Walt Breslin.inspirowane jest prawdziwą historią potężnego narkotykowego imperium Miguela Ángela Félixa Gallardo, którego podstawą była kontrola dróg przerzutowych kokainy z Kolumbii do Stanów Zjednoczonych. Gallardo został aresztowany w 1989 roku, co jednak nie przeszkodziło mu w dalszym ciągu sprawować kontroli nad zbudowaną organizacją. Stracił ją dopiero w 1993 roku, kiedy został przeniesiony do izolatki w więzieniu o maksymalnym rygorze.