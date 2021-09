"Narcos: Meksyk": znamy datę premiery ostatniego sezonu

Platforma Netflix ujawniła datę premiery trzeciego i ostatniego sezonu serialu " Narcos: Meksyk ". Opublikowano też szereg zapowiadających go zdjęć oraz nowy teaser.Trzeci sezon " Narcos: Meksyk " zadebiutuje na platformie Netflix 5 listopada. Nowy teaser (zobaczcie go poniżej) ujawnia, że w tym sezonie pojawi się pierwsza w historii serialu narratorka: będzie to debiutująca w obsadzie Luisa Rubino jako młoda i ambitna dziennikarka, która walcząc z korupcją trafia na większą historię niż się spodziewała.Akcja trzeciego sezonu rozgrywać się będzie w latach 90. Powstałe na gruzach imperium Miguela Ángela Félixa Gallardo kartel walczą o wpływy w czasach, kiedy w Meksyku trwa chaos polityczny a na biznes narkotykowy coraz większy wpływ ma globalizacja.W obsadzie znaleźli się: Scoot McNairy Matt Letscher . Za kamerą staną: Wagner Moura