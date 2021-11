Disney+ pracuje nad serialem animowanym o X-Manach

– co wiemy o projekcie?

Kim są X-Mani?

"X-Men" – o czym opowiadał serial z lat 90.?

Jak podaje portal Geeks World Wide, Disney+ pracuje nad nowym serialem animowanym. Bohaterami projektu będą X-Mani. Produkcja ma rozpocząć się w 2023 roku.Na tym etapie nie wiadomo, w jakim kierunku rozwinie się projekt. Może być zupełnie nową serią, którą Marvel wykorzysta, by wprowadzić świat X-Manów do MCU . Z drugiej strony może to być reboot kultowego serialu z lat 90. lub jego kontynuacja.X-Mani to obdarzeni nadludzkimi zdolnościami mutanci. Po raz pierwszy pojawili się w komiksie autorstwa Jacka Kirby'ego Stana Lee wydanym we wrześniu 1963 roku. Przewodzi im potężny telepata Charles Xavier , znany również jako Profesor X . W swojej posiadłości w Westchester w stanie Nowy Jork prowadzi szkołę dla zmutowanych dzieci, w której uczy młodych bohaterów panować nad swymi zdolnościami. Ich największym wrogiem jest Magneto, mutant przewodzący grupie znanej jako Bractwo Mutantów.Serial " X-Men " emitowany był od 1992 roku i doczekał się pięciu sezonów. Produkcja powstała na podstawie komiksów autorstwa Jacka Kirby'ego W świecie pełnym strachu przed wrogimi mutantami rodzi się grupa ludzi o nadzwyczajnych, nieprawdopodobnych umiejętnościach. By mogli oni trenować i doskonalić swoje moce bez obaw o własne życie, Profesor Xavier tworzy dla nich na terenie własnej posiadłości Szkołę Młodych Talentów. Od tej pory jako grupa X-Men muszą walczyć o swoje prawa z nadzieją, że uda im się uczynić świat bezpieczniejszym, a ludzie i mutanci wreszcie będą mogli żyć razem w zgodzie i harmonii. Jednak podczas gdy X-Men pod wodzą swojego mentora walczą o pokój, są też tacy, którzy starają się wyeliminować ludzką rasę, aby zrobić miejsce dla istot wyższych – mutantów. Od tej pory zacięta walka toczy się już nie tylko między dwoma gatunkami, ale i pośród nich.