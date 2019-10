Motyw przewodni z serialu animowanego "X-Men" to plagiat?

Kto pamięta serial animowanyz lat 90., ten na pewno pamięta muzykę z czołówki. Jest zresztą duża szansa, że utwór znają nawet ci, którzy nigdy serialu nie oglądali - to po prostu tak ikoniczny kawałek. Czy jest on plagiatem?Tak twierdzi niejaki Zoltan Krisko, który złoży właśnie pozew, w którym do tablicy zostali wywołani m.in. Marvel, Apple, Amazon, Fox i Disney. Jego zdaniem utwór z czołówki to nieautoryzowana kopia motywu przewodniego z węgierskiego serialu z lat 80.,. Autorem muzyki jest György Vukán , który zmarł w 2013 roku.Krisko jest spadkobiercą Vukána i w 2017 zarejestrował w USA prawo własności utworu z serialu. W pozwie czytamy, że ikoniczny motyw przewodni jest przynajmniej częściowo odpowiedzialny za sukces każdej adaptacji komiksów o X-Men, jaka powstała w ostatnich 30 latach - w tym popularnej serii filmów fabularnych. W dokumencie padają nazwy tak wielu studiów i platform, gdyż mężczyzna domaga się rekompensaty od każdego podmiotu, który miał udział w sukcesie cyklu. Serialbył oryginalnie emitowany na antenie Fox Kids Network (w latach 1992-1997), obecnie jest dostępny m.in. za pośrednictwem serwisów Apple i Amazon.Porównajcie oba utwory (faktycznie brzmią dość podobnie):