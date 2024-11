10 ukochanych księżniczek Disneya. Macie swoją ulubioną?

TOP 10: ulubione księżniczki Disneya

Śnieżka

Kopciuszek

Aurora

Ariel

Bella

Jasmina

Pocahontas

Mulan

Tiana

Roszpunka

Zwiastun filmu "Zaplątani"

Uwzględniając inflację, film z 1937 roku jest wciąż jedną z najlepiej zarabiających animacji Disneya. W adaptacji baśniowej opowieści główną bohaterką zostaje Śnieżka , piękna córka sprawiedliwej królowej, która po jego śmierci zostaje wygnana przez macochę. Unika śmierci i zamieszkuje w domu krasnoludków. Tę historię zna przecież każdy, tak jak dalsze losy podstępu, rychłej śmierci księżniczki i jej cudownego ratunku. Magiczną historią o triumfie szlachetnego dobra nad siłami zła pokazała, w jaki sposób będą formułowane morały kolejnych animacji studia. Zwierzolubna dziewczyna o cudownym głosie uosabia przecież każdą pozytywna cechę – od matczynej opiekuńczości po delikatne i całkowicie bezinteresowne traktowanie każdego żywego stworzenia. Jej całkowicie dziecięca naiwność tworzy ze Śnieżki postać ponadczasową, obecną w różnych tekstach kultury. Późniejsze księżniczki wyróżniał jednak bardziej rozbudowany portret psychologiczny.Kolejna postać stworzona na podstawie baśni (a konkretnie jej francuskiej wersji z XVII wieku autorstwa Charlesa Perraulta ) trafiła na ekrany w 1950 roku. Później zostaje włączona w poczet księżniczek jako druga przedstawicielka szlachetnej grupy postaci. Niezwykłe losy dziewczyny, której pogodnego ducha nie niszczy nawet zła macocha, przedstawiono jako kolejna historię z morałem. Gołębie serce jest nagradzane i może przeciwstawić się każdemu złu na tym świecie. Dobro zawsze ma sojusznika w postaci nadprzyrodzonych sił, w tym przypadku Wróżki Chrzestnej. Niespodziewana miłość od pierwszego wejrzenia prowadzi w końcu do mezaliansu, kończącego opowieść finałem godnym prawdziwej księżniczki. Oprócz jednowymiarowej, rozpoznawalnej charakterystyki, Kopciuszek zapisał się w głowach widzów jako ikona stylu. Jej ubiór po latach doceniały modowe czasopisma.W pierwszej animacji " Śpiąca królewna " księżniczka zostaje wyklęta przez złą Czarownicę i zasypia w swoje szesnaste urodziny. Wybudzić może ją jedynie pocałunek księcia. Dziś trudno w to uwierzyć, ale film z 1959 roku okazał się finansową klapą. Główną bohaterkę przyrównywano do Śnieżki i jej perypetii z zawistną macochą. Podobieństwa nie działały na korzyść Aurory , a studio wstrzymało produkcję kolejnych filmów z księżniczkami na kolejne 30 lat. Dzisiaj postać odzyskała sympatię widzów, a także nowe grono lubiących blondwłosą, muzykalną dziewczynę. Możemy ją współcześnie oglądać w nowej aktorskiej wersji. W cyklu " Czarownica " z Angeliną Jolie w roli głównej w Aurorę wcieliła się Elle Fanning Gdy Disney powrócił do swoich animacji o księżniczkach w latach 80., postanowił nieco odświeżyć formułę, przenosząc akcję pod wodę. Tak narodziła się " Mała syrenka " i postać Ariel , pół-dziewczyny pół-ryby o wielkich ambicjach i jeszcze większych marzeniach. Bezustannie rozmyśla o tym, czego nie może doświadczyć w pełni – egzystencji na lądzie, wśród ludzi. Chce porzucić swoje dotychczasowe życie ze względu na wielką miłość do księcia Eryka. Już w trakcie premiery krytyka zauważała, że przez prawie pół wieku twórcy kolejnych animacji nie zmienili formuły opowieści o księżniczkach, opierając je o miłość do przystojnego księcia. Ariel nie jest jednak pozbawiona wad, potrafi postawić na swoim i się zbuntować, gdy coś nie idzie po jej myśli. To znacząca ewolucja względem poprzedniczek.Bohaterką filmu " Piękna i Bestia " po raz pierwszy została dziewczyna niepochodząca z zamożnego domu, lecz osoba, której bogactwo wywodzi się z wyobraźni. To właśnie dzięki magii własnych myśli napędzanych przez uwielbiane książki Bella staje się wyjątkową postacią – jednocześnie wpasowującą się w klasyczny typ urody księżniczki, ale także mądrą, inteligentną i samodzielną. Chce ratować uwięzionego ojca, więc zgadza się, aby w jego miejsce zostać w zamku tajemniczej Bestii. Wspólnie spędzany czas buduje relację. Dziewczyna zakochuje się we właścicielu przybytku, nie patrząc na wygląd potwora. W filmie z 1991 roku Disney pokazał, że zmiana starej formuły na odświeżoną przynosi pozytywne skutki. Oprócz kontynuacji filmowych Bella zakochiwała się też na scenie Broadwayowskiej, a także w pełnometrażowej produkcji, gdzie zagrała ją Emma Watson W tym momencie historii studia Disney twórcy uwielbiali pokazywać księżniczki-buntowniczki. Bohaterka pochodząca z rodziny rządzącej Agrabahem sprzeciwia się surowemu prawu i nakazowi ojca. Dotychczas nie mogła wychodzić poza mury pałacu Sułtana, ale jej determinacja i osłona nocy pozwala przedostać się między najzwyklejszych poddanych. Gdy podróżuje w przebraniu, poznaje złodzieja Aladyna , z którym przeżyje przygodę życia. W nowym znajomym znajdzie też miłość. Księżniczka o niebiałym kolorze skóry, wypowiadająca się przeciw aranżowanemu małżeństwu pozwoliła Disneyowi na rozszerzenie portfolio o nową interesującą postać. Należy pamiętać, że Jasmina to jedynie drugoplanowa bohaterka, więc jej czas ekranowy nie pozwala na takie rozwinięcie, jak w przypadku poprzednich księżniczek.W gronie księżniczek Disneya to jedyna postać historyczna – a właściwie inspirowana rdzenną Amerykanką żyjącą na przełomie XVI i XVII wieku. Filmowa córka wodza Powatana odznacza się wyjątkowym charakterem. To osoba szlachetna i dojrzała, o wyjątkowym spokoju ducha i rozwadze, która pomaga w trzeźwej ocenie sytuacji. Gdy na jej ziemie przybywają obcy przybysze, przeciwieństwie do innych członków swojego plemienia nie jest uprzedzona względem białych ludzi. Obiektem jej westchnień zostaje młody odkrywca, Anglik imieniem John Smith . Dziewczyna, która jest poważaną postacią w swojej społeczności, potrafi uratować życie ukochanego, ale nie poddaje się uczuciu i daje miłości odpłynąć za ocean. Niespełnione uczucie zrywa z przyzwyczajeniami widza, ale przede wszystkim podkreśla jak niezależna jest postać Pocahontas Dziś dla wielu to ulubiona księżniczka Disneya. Właściwie to nawet nie księżniczka – przecież bohaterka nie wychodzi za księcia, ani nie urodziła się w królewskim rodzie. Zamiast tego podziela los tysięcy mężczyzn i trafia na front. Zaciąga się do armii, aby uchronić swojego starszego ojca przed wyjazdem na wojnę. Z miniaturowym smokiem Mushu bohaterka odznacza się wielką determinacją i poświęceniem. Króluje nad innymi księżniczkami przez swoją odwagę i zręczność, dzięki której długo pozostawała ukryta między innymi mężczyznami. W postaci opartej na chińskiej legendzie widzowie uwielbiają jej nieoczywistość, tak jak sam film, który wzbogacony o taką główną bohaterkę zebrał liczne grono fanów.Po ponad dekadzie przerwy od przygód nowych księżniczek, w nowy stuleciu Disney wrócił do lat 20. poprzedniego wieku. Akcję filmu " Księżniczka i Żaba " osadził w Luizjanie, gdzie główna bohaterka Tiana musi codziennie walczyć o swoją przyszłość. Ostatecznie zalicza największą poprawę losu spośród wszystkich księżniczek. Z kelnerki w zaledwie kilka dni staje się bogatą żoną księcia Naveena . Dziewiętnastolatka pokornie pracuje, aby spełnić swoje marzenie o własnej restauracji. W jej przygodę – zmianę w żabę, walkę o powrót do ludzkiej formy – zamieszany jest jedynie chciwy mag, trochę voodoo, a także miłość, która jak zwykle rozwiązuje wszystkie problemy. Tiana nie jest może najpopularniejszą z księżniczek, ale jej etos pracy i zawzięcie w dążeniu do celu stanowią ponadczasowy przykład dla każdego oglądającego tę piętnastoletnią animację.Kolejna z bohaterek, której pierwowzorem była treść baśni braci Grimm . Okazała się pierwszą księżniczką otwierającą erę animacji komputerowej, ponieważ nie została namalowana ręcznie niczym poprzedniczki. Nie różni się jednak ogólnym zarysem postaci – zamiast zostać pasywną postacią, jej temperament nie pozwala zostać posłuszną. Po latach zamknięcia w wieży pragnie dotknąć świata zewnętrznego. Zamiast tego rusza przed siebie, aby po raz pierwszy od osiemnastu lat zobaczyć rzeczywistość za oknem. Razem z towarzyszem Flynnem Riderem udaje się w stronę odległych świateł, które co roku pojawiają się na niebie. Dzięki podróży pozna prawdę o swoim pochodzeniu i własnej historii. Wychowana przez złą matkę sama pozostaje jedną z oryginalniejszych postaci z księżniczkowego panteonu, głównie dzięki wielofunkcyjnym włosom wykorzystywanym w fabule " Zaplątanych ".