Dlaczego Nikolaj Coster-Waldau, Jaime Lannister z "Gry o tron", nie oglądał jeszcze "Rodu smoka"?

Jakiś czas temu, czyli serialowawyznała, że nie może się przemóc, by obejrzeć spin-off serialu. Podobne odczucia odnośnie doma, jej kolega z planu.przyznał, że nie obejrzał jeszcze, czyli spin-offu– powiedział.Aktor deklaruje jednak, że planuje obejrzeć serial. Po prostu nie chce robić tego teraz.– podsumował.Najbardziej znaną rolą w dorobkujest bez wątpienia. W filmografii pochodzącego z Danii aktora znajdziemy takie filmy jakczy. Wśród projektów z jego udziałem, które czekają na premierę, jest m.in. zrealizowany dla Apple TV+ miniserial. Zobaczcie jego zwiastun:Nim Westeros pochłonęła kolejna krwawa wojna o władzę, na tronie zasiadał ród Targaryenów, mający kontrolę nad potężnymi smokami. Serial osadzony 200 lat przed wydarzeniami znanymi zukazuje Targaryenów u szczytu ich potęgi, władających Siedioma Królestwami wraz z 17 smokami. Król Viserys, dobry i szlachetny władca, jest pozostawiony bez następcy tronu. Niezdolność do dokonania wyboru pomiędzy jego córką a młodszym bratem skutkuje początkiem brutalnej wojny domowej o sukcesję, która zapoczątkowała upadek rodu, później znanej jako "taniec smoków".