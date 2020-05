Do Venoma i Morbiusa dołączy Jackpot, mama-superbohaterka?

Sony Pictures wciąż próbuje powiększyć swoje Spider-uniwersum. Tym razem kandydatką na solowy film jest superbohaterka znana jako Jackpot.Postać ma skomplikowaną komiksową historię - pod tym pseudonimem z przestępczością walczyły bowiem dwie kobiety. Pierwsza, Sara Ehret, będąc w ciąży, weszła w kontakt z eksperymentalnym wirusem, który przepisał jej DNA. Obudziwszy się z czteromiesięcznej śpiączki Sara urodziła córkę bez żadnych komplikacji, ale odkryła, że posiada nadludzką siłę.Superbohaterska kariera szybko jednak znudziła Sarę, która sprzedała tożsamość Jackpot niejakiej Alanie Jacobson. Ta, żeby dotrzymać kroku poprzedniczce, musiała przyjąć koktajl z leków i superhormonów, który dał jej nadludzką siłę. Do tego Alana była lesbijką, która ukrywała swoją tożsamość seksualną, udając, że jest zakochana w Spider-Manie.Alana wkrótce jednak zginęła. Sara przejęła więc z powrotem tożsamość Jackpot i wróciła do walki ze zbrodnią, łącząc superbohaterskie obowiązki z byciem mamą. Kiedy jeden z wrogów odkrył jej sekretną tożsamość, Sara zmieniła nazwisko na... Alana Jacobson.Scenariusz filmu ma napisać Marc Guggenheim (" Green Lantern ", " Arrow "), który pracował już przy tej postaci jako scenarzysta komiksowy.Nadchodzące tytuły uniwersum Spider-Mana to " Venom 2 " i " Morbius ". W studiu Sony rozwijane są też projekty solowych filmów o takich postaciach, jak Kraven the Hunter, Silk i Madame Web.