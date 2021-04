Dominic Purcell opuszcza z hukiem "Legends of Tomorrow"

Mamy dwie wiadomości dla miłośników Dominica Purcella – pierwsza jest taka, że z hukiem odszedł (prawie) z siódmego sezonu serialu " Legends of Tomorrow ", a druga – że gwiazdor jest tylko człowiekiem. Purcell znany też z serii " Skazany na śmierć " napisał niespodziewanie dla fanów " Legends of Tomorrow " na swoim koncie na Instagramie, że opuszcza obsadę serialu i swoją postać Micka Rory'ego aka Heat Wave'a. A także że studio ma wszystko gdzieś i kilka kwiecistych epitetów.Jego wpis oczywiście natychmiast wywołał burzę. Aktor wrócił więc po kilku godzinach z oświadczeniem: "Wyluzujcie k***. Dlaczego ludzie tracą zmysły, bo odszedłem z serialu. Tak, moja wypowiedź była mocna. Ale taki już jestem". I zapewnił: "Czy mam kosę ze studiem @warnerbrostv? Nie!".Po emocjonalnym wybuchu Purcell znacznie złagodził swój pierwszy komunikat i zapewnił o dobrych relacjach z szefostwem i zespołem z planu. "Wszyscy pracujemy w wielkiej maszynie. Różne rzeczy się dzieją (shit happens (:). Życie". Aktor wytłumaczył się też, że to był dla niego bardzo długi rok w Vancouver, gdzie przez 9 miesięcy nie opuszczał domu. "Im f*** human" dodał.Ostatecznie – okazało się, że Purcell pojawi się w siódmym sezonie " Legends of Tomorrow " (który został zapowiedziany w lutym tego roku), ale tylko sporadycznie. Za to w sezonie 6., który debiutuje na początku maja, rola Purcella pozostanie bez zmian. Jest więc jeszcze szansa, by nacieszyć się jego postacią.