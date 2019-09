Oficjalnie! Tom Welling znów będzie Supermanem

Fani seriali DC Comics czekali na ten moment długo, ale w końcu się doczekali. Tom Welling powraca do roli Supermana, w którego wcielał się w serialuDo wydarzenia dojdzie w ramach "Crisis on Infinite Earths". Taki tytuł nosi tegoroczny crossover Arrowverse, czyli jedna historia opowiedziana po jednym odcinku w serialach. Trzy z tych odcinków będzie można obejrzeć już w grudniu. Dwa pozostałe będą miały premierę w styczniu. Welling będzie jednym z trzech Supermanów, których zobaczymy w ramach "Crisis on Infinite Earths". Pozostałymi dwoma zostali: Tyler Hoechlin (czyli Superman z Arrowverse) i Brandon Routh (który zagrał superbohatera w filmie, zaś w Arrowverse występował jako Atom).Dzięki gościnnemu udziałowi Wellinga fanidowiedzą się, co stało się z Clarkiem Kentem/Supermanem osiem lat po wydarzeniach z ostatniego sezonu tamtego serialu.