Dreszczowiec "Ostatni diament" już na półkach księgarni

Młoda dziennikarka Izabela przeżywa osobistą tragedię, po której stacza się w alkoholizm. Wkrótce dostaje jednak od losu drugą szansę: nową pracę, miłość i życie w luksusie u boku Jakuba Gellera, znanego gdańskiego jubilera i handlarza diamentów. Sielankę przerywa informacja o zaginięciu Agaty, żony Jakuba. Razem z nią znikają cenne klejnoty. Czy ktoś porwał Agatę dla okupu? A może to pozory i kobieta dawno nie żyje? Policja szybko znajduje w domu Gellerów ślady przemocy. Na jaw wychodzą kolejne zaskakujące fakty z życia małżeństwa, które od dawna prowadziło ze sobą psychopatyczną grę. Czy Agata wiedziała o istnieniu Izabeli? Kto jest manipulatorem – ona czy jej mąż? Jak zwykle u Karoliny Głogowskiej do samego końca nic nie jest oczywiste, a ofiara i kat zamieniają się rolami.- mówi Głogowska -"Ostatni diament" możecie nabyć m.in.współpracowała jako dziennikarka z Wirtualną Polską, Onetem i Polską Agencją Prasową. Marzenia o pisaniu książek odkładała na emeryturę, ale na szczęście znacznie wcześniej poznała Kasię Troszczyńską, która namówiła ją na napisanie wspólnej powieści pt. "Inna kobieta". Razem wydały jeszcze "Dwanaście życzeń" i "Zanim cię zapomnę". Bez żalu rzuciła dziennikarstwo, by już na własną rękę zająć się opowiadaniem niepokojących i mrocznych historii, takich jak "Mój ukochany wróg", "Sprawa Sary" czy "Wzorzec". Fascynują ją zawiłe ścieżki ludzkiego umysłu, dlatego kładzie nacisk na rozbudowany rys psychologiczny postaci, cienką granicę między dobrem a złem, normalnością a zaburzeniem. Ma słabość do psychopatów, ale tylko tych, których sama wymyśla.