Droższe konsole Xbox. Gry też zdrożeją

Jaki podwyżki przygotował Microsoft?

. Powodem podwyżek jest inflacja oraz wojna gospodarcza wywołana przez cła narzucone przez prezydenta USA Donalda Trumpa.Większość sprzętu growego od Microsoftu zdrożeje na całym świecie. Część cen zostanie jednak podniesiona w wybranych regionach.i kosztuje teraz 599,99 dolarów.u kosztuje 599,99 euro. Konsola Xbox Series S 512GB podrożała w Ameryce o 80 dolarów do 379,99 dolarów, a w Europie o 50 dolarów do 349,99 euro.Microsoft zapowiada też, że. Koncern nie podał jednak dokładnej daty.Microsoft to kolejny growy gigant, który ogłasza podwyżki., choć podwyżki ominęły Amerykę. Z kolei Nintendo ogłosiło, żeWygląda więc na to, że gracze już teraz muszą zacząć oszczędzać na growe hity jesieni i zimy.