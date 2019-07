Dwie kolejne części "Halloween" w 2020 i 2021 roku

Universal i Blumhouse ogłosiły, że trwają prace nad dwiema kontynuacjami zeszłorocznego hitutrafi do kin 16 października 2020 roku, podczas gdyzadebiutuje na ekranach 15 października 2021 roku.Za kamerą stanie po raz kolejny David Gordon Green . Napisał on również scenariusze sequeli do spółki z Dannym McBride'em Scottem Teemsem , Paulem Bradem Loganem i Chrisem Bernierem.A.D. 2018 było bezpośrednią kontynuacją Johna Carpentera z 1978 roku. Jamie Lee Curtis powróciła w ikonicznej roli Laurie Strode, by w ostatecznej rozgrywce stawić czoła Michaelowi Myersowi, zamaskowanej postaci, która prześladowała ją od kiedy udało jej się uciec z morderczej zabawy halloweenowej cztery dekady wcześniej. Film zarobił na całym świecie ponad ćwierć miliarda dolarów.