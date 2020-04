"Hellraiser" zawita na HBO za sprawą reżysera "Halloween"!

Uwaga fani horrorów. HBO szykuje dla was wielką atrakcję - serial. Reżyserem pierwszych odcinków będzie David Gordon Green , czyli osoba odpowiedzialna za odświeżenie filmowego cyklu. Scenariusz przygotują: Michael Dougherty ) i Mark Verheiden ).Punktem wyjścia dla serialu będzie nowela Clive'a Barkera . Jednak serial HBO nie jest pomyślany ani jako nowa ekranizacja ani remake filmu, który wyreżyserował sam Baker. Zamiast tego telewizyjnyma rozszerzać świat i mitologię o nowe elementy i historie.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że w serialu HBO pojawią się i Pinhead i Cenobici.Projekt, który został przygotowany jeszcze w tamtym roku, choć dowiadujemy się o nim dopiero teraz, nie ma nic wspólnego z filmem, który powstaje dla studia Spyglass.Przygotowania do kinowego horroru też idą pełną parą. Na początku kwietnia dowiedzieliśmy się, że jego reżyserem będzie David Bruckner ).Producentem horroru i autorem pierwszej wersji scenariusza jest David S. Goyer . Teraz tekst dopieszczą Ben Collins Luke Piotrowski , z którymi Bruckner pracował przy tegorocznymSzczegóły fabuły nie są znane. Spyglass zapowiada, że będzie to wierna, choć rozwinięta, adaptacja cyklu wymyślonego przez Clive'a Barkera Oryginalnyto film z 1987 roku, który nakręcił sam Barker na podstawie swojej noweli "The Hellbound Heart". Frank Cotton rozwiązuje tajemnicę magicznej kostki Lamarchanda i wkracza w świat Cenobitów - piekielnego wymiaru, w którym ból i rozkosz są nierozłączne. Przywrócony przez przypadek do życia powraca za Ziemię jako przerażające monstrum. By stać się na powrót człowiekiem, Frank potrzebuje ofiar. Te zaś postanawia dostarczyć mu znudzona spokojem i nudnym życiem bratowa. Demoniczni Cenobici ze złowrogim Pinheadem na czele nie zamierzają rezygnować jednak ze swojego łupu i zrobią wszystko, by Frank znowu zaczął cierpieć.