Dzięki Netfliksowi "Devil May Cry 5" bije rekord sprzedaży

Nowy rekord sprzedaży "Devil May Cry 5"

Gradebiutowała w 2019 roku. Jej akcja osadzona jest w Red Grave City. Głównymi bohaterami są: Dante, Nera i tajemniczy V. Ich celem jest walka z hordą demonów zalewającą świat.Tytuł cieszył się olbrzymią popularnością i został obsypany licznymi nagrodami. W tym rokuzaliczyło ponowny wzrost zainteresowania graczy, a to za sprawą serialu animowanego platformy Netflix. Teraz Capcom podaje, że dzięki temu sprzedaż gry osiągnęła poziomJest to absolutny rekord serii i stanowi 1/3 sprzedaży całego cyklu (szacuje się, że wszystkie tytuły sprzedały ok. 33 milionów kopii).Serialdebiutował na platformie Netflix w kwietniu. Złowrogie siły dążą do otwarcia portalu między światem ludzi a krainą demonów. Bohaterem serialu jest znany z gier Dante. Netflix już ogłosił, że powstanie drugi sezon.