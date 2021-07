EA Play Live!: Powrót "Dead Space" i nowy "GRID"

Dziś miała miejsce prezentacja EA Play Live!, podczas której Electronic Arts pochwaliło się kilkoma tytułami, nad którymi pracują. Największym zaskoczeniem bez wątpienia była zapowiedź remake'u pierwszej części "Dead Space", ale znalazło się też coś dla fanów wyścigów czy gier niezależnych. Poniżej możecie zobaczyć najciekawsze pokazane tytuły. Dead Space " (remake)Gra powstaje w studio Motive, które tworzy ją od zera na silniku Frostbite, przy jednoczesnym zachowaniu i uhonorowaniu spuścizny oryginału. Nie znamy nawet przybliżonej daty premiery, ale wiemy już, że tytuł ten powstaje na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X|S oraz PlayStation 5.Najnowsza odsłona popularnej serii gier wyścigowych od Codemasters wprowadza tryb fabularny nakręcony w formacie XR z elementami rodem z filmów dokumentalnych, w którym główną rolę odgrywa Ncuti Gatwa znany z serialu " Sex Education ". " GRID Legends " trafi na konsole Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One i komputery osobiste w 2022 roku.Zapowiedziana już jakiś czas temu gra studia Zoink doczekała się nowego zwiastunu i daty premiery. W " Lost in Random " zagramy już 10 września na konsolach i komputerach osobistych."Battlefield Portal"To zupełnie nowa, napędzaną przez społeczność platforma, która umożliwi graczom odkrywanie, tworzenie i udostępnianie niespodziewanych bitew. Tryb ten pozwoli na korzystanie z ulubionych map z gier "Battlefield" i budowanie unikalnych doświadczeń z udziałem postaci, pojazdów, akcesoriów i broni w niemal nieograniczonych kombinacjach. "Battlefield Portal" zostanie udostępniony w " Battlefield 2042 " 22 października na PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S i komputery osobiste.