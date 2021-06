"Battlefield 2042" oficjalnie zapowiedziany. Zobacz trailer

Electronic Arts zapowiedziało dziś oficjalnie nową odsłonę serii " Battlefield ", tym razem z numerkiem " 2042 ". Gra zadebiutuje 22 października tego roku na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i PlayStation 5. Poniżej znajdziecie pierwszy zwiastun, zaś na prezentację rozgrywki musimy poczekać do 13 czerwcaW " Battlefield 2042 ", świat staje na progu upadku. Deficyty żywności, energii i czystej wody doprowadziły dziesiątki narodów do upadku, doprowadzając do największego kryzysu uchodźców w historii ludzkości. Wśród bezpaństwowców, tzw. bezpatów, znaleźć można rodziny, farmerów, inżynierów, a nawet żołnierzy. W obliczu tego kryzysu Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Rosja wciągają świat w Wojnę Totalną. Specjaliści bezpatów opowiadają się po obu stronach konfliktu, nie walcząc w imię flagi, a przyszłości ludzi na całym świecie, którzy nie są powiązani z żadną nacją.Gracze wcielą się w rolę Specjalistów, zupełnie nowego typu grywalnych żołnierzy. Inspirowani tradycyjnymi klasami znanymi z poprzednich odsłon gry, Specjaliści będą wyposażeni we własne, unikalne Cechy i Specjalizacje, a także będą mogli w pełni spersonalizować swój ekwipunek i styl gry. Jako Specjalista, gracz dostanie dostęp do nowoczesnego arsenału, rynsztunku oraz pojazdów dostępnych podczas bitwy. Te potężne nowe narzędzia dadzą kreatywnym osobom znaczne pole do popisu i odnalezienia optymalnego wyposażenia, która pozwoli im przechytrzyć i pokonać wroga.Na tę chwilę wiemy, że gra zaoferuje dwa tryby:- Wojna Totalna – nowa generacja uwielbianych przez fanów trybów Podboju i Przełamania, oferuje największe mapy w historii serii, w których po raz pierwszy będzie mogło zmierzyć się ze sobą nawet 128 graczy na raz (64 i mniejsze mapy na PS4 i XONE)- Strefa Zagrożenia (Hard Zone) – to zupełnie nowa forma walki o wysoką stawkę. Tryb gry oparty na zespołowej rozgrywce to odpowiedź serii Battlefield na nowoczesne podejście do trybu multiplayer.Trzeci tryb zostanie zaprezentowany podczas EA Play 22 lipca.