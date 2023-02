Sony ujawnia tytuły nowych gier w PlayStation Plus na Marzec

W co zagramy w marcu dzięki PlayStation Plus?

"Minecraft Dungeons" - PS4

"Code Vein" - PS4

Wczorajszy pokazprzyniósł nie tylko zapowiedzi nowych gier. Sony wykorzystało też tę okazję do ujawnienia tytułów, które pojawią się w ich usłudze już w marcu.Subksrybenci usługi Sony już w przyszłym miesiącu będą mogli cieszyć się takimi grami jak: Battlefield 2042 " to powrót do wojny totalnej, z której słynie ta kultowa seria gier. Dynamicznie zmieniające się pola bitew będą wymagały od ciebie adaptacji i przezwyciężania trudności przy pomocy twojej drużyny i nowoczesnego arsenału. Dzięki wsparciu dla 128 graczy walki będą się toczyć na polach bitew o niespotykanej dotąd skali. Na graczy czeka tu ogromna moc wrażeń, od zaktualizowanych trybów gry wieloosobowej, takich jak Podbój czy Przełamanie, po zupełnie nową Battlefield Hazard Zone.Oto ekscytująca gra akcji osadzona w świecie Minecrafta i inspirowana klasycznymi grami RPG typu dungeon crawl. Zapuść się w lochy w pojedynkę lub ze znajomymi i weź udział w niezapomnianych pojedynkach! W drużynie liczącej do czterech graczy sforsujcie zróżnicowane poziomy pełne przeciwników i skarbów, aby u kresu tej epickiej podróży uratować osadników i zwyciężyć niecnego Arcyzłosadnika!Zbierz drużynę i wyrusz w podróż do najdalszych zakamarków piekieł, aby zajrzeć w przeszłość i uciec przed koszmarem w grze " CODE VEIN ". Śmierć może być ostateczna, ale twoje wyposażenie nie musi przepadać. Zmieniaj klasę postaci w dowolnym momencie, odblokuj możliwość łączenia zdolności albo wybierz różnych NPC, którzy do ciebie dołączą - to wszystko może przesądzić o życiu lub śmierci.