EMMY 2020: Jimmy Kimmel gospodarzem głównej gali

Amerykańska Akademia Telewizyjna ogłosiła, kto będzie gospodarzem głównej gali tegorocznej edycji wręczenia Nagród Emmy . Został nim Jimmy Kimmel Decyzja ta sugeruje, że ceremonia odbędzie się w tradycyjnym kształcie w zaplanowanym terminie 20 września. Nie jest to jednak do końca pewne, ponieważ wcześniej Akademia ogłosiła, że dwie ceremonie Creative Arts, które zaplanowano na 12 i 13 września, kiedy to wręczone zostaną statuetki w ponad 80 kategoriach (głównie technicznych), nie odbędą się w dotychczasowym formacie. Zamiast tego nagrody zostaną wręczone wirtualnie.W takiej sytuacji nie powinien dziwić komentarz samego Kimmela wydany po ogłoszeniu, że będzie gospodarzem gali: Jimmy Kimmel po raz trzeci poprowadzi ceremonię wręczenia Nagród Emmy w najważniejszych kategoriach. Po przednio był gospodarzem osiem i cztery lata temu.Nominacje do tegorocznej edycji Emmy mają zostać ogłoszone za nieco ponad miesiąc.