Jimmy Kimmel wraca na Oscary. Poprowadzi galę rozdania 96. Nagród Akademii Filmowej

Jimmy Kimmel po raz czwarty poprowadzi Oscary

Getty Images © Kevin Winter



"Wszystko wszędzie naraz" - zwiastun

Jimmy Kimmel na Oscarach: pamiętna "afera kopertowa"

- mówiło się nawet o przesunięciu terminu - ale odkąd strajki scenarzystów i aktorów dobiegły końca, wszystko wraca do porządku. Ktoś powie, że wygrała rutyna, ktoś inny - że doświadczenie.Facet opowiedział już na Oscarach niejeden żart i był świadkiem niejednej oscarowej wpadki.Producentami wydarzenia będą Raj Kapoor i Katy Mullan, a reżyserem - Hamish Hamilton Wydarzenie będzie transmitowane przez stację ABC.W zeszłym roku w kategorii najlepszy film triumfowało " Wszystko wszędzie naraz ". Jaki film rozbije oscarowy bank w tym roku? Kimmel , najlepiej znany oczywiście z prowadzenia programu "Jimmy Kimmel Live", ma już swoje miejsce w historii Oscarów . Był on bowiem gospodarzem niesławnej gali, podczas której doszło do "afery kopertowej", kiedy Warren Beatty Faye Dunaway otrzymali niewłaściwą kopertę z werdyktem. Para aktorska ogłosiła niezgodnie z prawdą, że najlepszym filmem jest " La La Land ". W rzeczywistości laureatem Oscara został wówczas " Moonlight ". Kimmel był obecny na scenie podczas całego zamieszania.