Gospodarze nocnych talk show wrogami Rosji

Getty Images © CBS Photo Archive



Getty Images © NBC



Oczywiście większość osób na liście to politycy i biznesmeni. Po raz kolejny dostało się jednak osobom ze świata rozrywki.Nie jest do końca jasne, dlaczego akurat ta trójka została "wyróżniona" przez rosyjski MSZ. W ogólnym komunikacie, który towarzyszył publikacji listy, możemy przeczytać, że wszystkie wymienione osoby związane są z Meyers nie są pierwszymi osobami ze świata kultury, których władze Rosji nie wpuszczą do swojego kraju.Powyższe działania są jedną z reakcji na wspieranie przez Stany Zjednoczone wysiłków Ukrainy, by wyprzeć ze swojego terytorium wojska rosyjskie. Rosja, która prowadzi z Ukrainą wojnę od 2014 roku w ubiegłym roku rozpoczęła inwazję na ten kraj, choć władze Federacji nie mówiły wtedy o wojnie czy inwazji, lecz o "operacji specjalnej".