Wiemy, kto poprowadzi Oscary! Czy obejdzie się bez "afery kopertowej"?

Oscary: Jimmy Kimmel po raz trzeci gospodarzem gali

Getty Images © Kevin Winter



Jimmy Kimmel na Oscarach: pamiętna "afera kopertowa"

95. gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej ma już prowadzącego. Gospodarzem ceremonii rozdania Oscarów będzie Jimmy Kimmel . Prezenter telewizyjny i komik ma już doświadczenie w prowadzeniu ceremonii: będzie to jego trzeci występ w tej roli.Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej oraz telewizja ABC wybrały prowadzącego 95. oscarowej gali. Jimmy Kimmel będzie gospodarzem ceremonii, która odbędzie się w niedzielę 12 marca 2023 roku. Informację ujawnili producenci wydarzenia Glenn Weiss , zapowiadają producenci., skomentowali Bill Kramer i Janet Yang , przewodniczący Akademii.Sam Kimmel odniósł się do całej sprawy z przymrużeniem oka: Kimmel prowadził dotychczas Oscary dwukrotnie: w 2017 roku (89. ceremonia) i 2018 roku (90. ceremonia). W latach 2019-2021 rozdania nagród Akademii obyły się bez prowadzących. Tegoroczną, 94. edycję poprowadziły Regina Hall Wanda Sykes . Ostatnia prowadzona przez Kimmela gala osiągnęła w swoim czasie najgorsze wyniki oglądalności w historii Oscarów. W międzyczasie jednak ten niechlubny "rekord" pobiła 93. edycja w 2021 roku. Kimmel , najlepiej znany oczywiście z prowadzenia programu "Jimmy Kimmel Live", ma już swoje miejsce w historii Oscarów . Był on bowiem gospodarzem niesławnej gali, podczas której doszło do "afery kopertowej", kiedy Warren Beatty Faye Dunaway otrzymali niewłaściwą kopertę z werdyktem. Para aktorska ogłosiła niezgodnie z prawdą, że najlepszym filmem jest " La La Land ". W rzeczywistości laureatem Oscara został wówczas " Moonlight ". Kimmel był obecny na scenie podczas całego zamieszania. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku obejdzie się bez podobnych wpadek.