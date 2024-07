OSCARY: kto zostanie gospodarzem? Na pewno nie Jimmy Kimmel

Kto zostanie Oscarowym prowadzącym?

Getty Images © Gilbert Flores

97. Ceremonia Oscarowa nie ma więc chętnego, który mógłby ją poprowadzić. Najłatwiej byłoby się zwrócić w kierunku człowieka, który ratował palącą sytuację już wielokrotnie - tymczasem jednak Jimmy Kimmel , gospodarz dwóch poprzednich edycji, według doniesień odmówił poprowadzenia nadchodzącej ceremonii. Podobną odpowiedź ABC usłyszało od Johna Mulaneya , młodszego niż Kimmel amerykańskiego komika, który również wyraził swoje niezainteresowanie objęciem prestiżowej roli.Zdaje się, że włodarze telewizji ABC są w niemałej kropce - Jimmy Kimmel zdawał się nie tylko pewnym, ale i naturalnym wyborem, jako że jego popularny talk-show "Jimmy Kimmel Live!" także ukazuje się na antenie tejże stacji. Celebryta prowadził też galę Oscarową już czterokrotnie; pierwszy raz w 2017 roku, gdy miała feralna pomyłka z udziałem " Moonlight " oraz " La La Land ". Od tego czasu Kimmel w roli gospodarza gali pojawił się jeszcze trzy razy. Komik poinformował jednak pracodawcę, że nie powtórzy swojej roli w trakcie nadchodzącej ceremonii, która wyemitowana ma zostać w marcu przyszłego roku. Rok temu, akceptując nominację na gospodarza, powiedział:- jak widać, ironiczny komentarz z zeszłego roku okazał się dla niego wiążący.A jak sprawa ma się z Johnem Mulaneyem ? Obiecujący komik, którego stand-upy można oglądać na platformie Netflix, w ostatnich latach zyskuje sporą popularność. Prowadził także galę Governors Awards w ubiegłym roku, czym udowodnił, że ma kompetencje w zakresie zarządzania zainteresowaniem na podobnych imprezach - dość powiedzieć, że magazyn Vulture popełnił wówczas artykuł o tytule: "Pozwólcie Johnowi Mulaneyowi prowadzić wszystko, co się da". Niestety, on również nie uratuje kłopotliwej sytuacji związanej z ceremonią rozdania najważniejszych nagród filmowych.Pytanie, na co zdecyduje się telewizja ABC zaczyna się więc kotłować w głowach wielu Amerykanów, a zmartwienie o prowadzącego z biegiem czasu będzie jedynie rosło. Przypomnijmy, że w 2022 roku, gdy również nie udało się przekonać żadnego z oczywistych kandydatów, Akademia wybrała trio Amy Schumer Regina Hall . Trzy lata wcześniej, w 2019 roku, gospodarza wcale nie wyłoniono. Jak będzie w tym roku? Na informację przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Jak widać, fani ceremonii, obok domysłów na temat nominowanych i nagradzanych filmów czy aktorów, zastanawiać się mogą teraz nad wymarzonym kandydatem. Nie zapomnijcie podzielić się własnym zdaniem!