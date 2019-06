EXCLUSIVE: Maja Ostaszewska na wykrywaczu kłamstw

3 2 1



Już od dziś możecie oglądać w kinach film. Z tej okazji prezentujemy materiał wideo z gwiazdą obrazu, Mają Ostaszewską , odpowiadającą na pytania będąc podłączoną do wykrywacza kłamstw.Materiał znajdziecie poniżej:Aktorka Celia ( Maja Ostaszewska ), jej partner – reżyser Mat ( Rafał Maćkowiak ) oraz nastoletnia piosenkarka Yvonne ( Paulina Walendziak ) to trójka celebrytów, biorących udział w kontrowersyjnym telewizyjnym show "Konfesjonał Gwiazd". Każde z nich wierzy, że zwycięstwo w programie, w którym muszą wyjawić publiczności swoje największe sekrety, przyniesie wielkie pieniądze oraz pomoże w realizacji marzeń. Dla Yvonne ma to być powrót na szczyty list przebojów, dla Celii i Mata szansa na nakręcenie wspólnego filmu. Kiedy cała trójka ponosi porażkę, sprawy zaczynają się komplikować. Związek aktorki i reżysera wchodzi w niebezpieczny zakręt, kariera piosenkarki wisi na włosku. Wtedy właśnie do Mata zgłasza się prowadząca show, Kai ( Agata Buzek ) i oferuje mu pomoc w sfinansowaniu filmu. Ale stawia warunek – rolę, którą miała zagrać Celia, dostanie... Yvonne. Decyzja podjęta przez Mata, wywoła prawdziwy rollercoaster zdarzeń, w czasie których na jaw zaczną wychodzić wszystkie, najbardziej skrywane tajemnice bohaterów. Kto z nich kłamie? Kto mówi prawdę? Jakie są ich prawdziwe motywacje? Wielki finał telewizyjnego widowiska przyniesie odpowiedzi.