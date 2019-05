EXCLUSIVE: Oto gwiazdy i bohaterowie filmu o Tedzie Bundym

3 2 1



Zapraszamy do obejrzenia kolejnego materiału wideo odsłaniającego kulisy realizacji filmu. Poznajcie gwiazdy obrazu i postacie, które odgrywają:Niewinna twarz Teda Bundy'ego ( Zac Efron ) skrywała tajemnice brutalnych mordów, w które Liz Kloepfer ( Lily Collins ) długo nie chciała uwierzyć.To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ted szybko zdobył serce Liz, która samotnie wychowywała córkę. Przez parę lat tworzyli sielankową rodzinę. Ideał runął, gdy Ted został aresztowany pod zarzutem makabrycznych zbrodni. Przystojny, czarujący, charyzmatyczny, czy podły, okrutny, zły?Losy Bundy'ego śledzi cała Ameryka - to pierwszy proces w historii transmitowany przez telewizję. Zakochane kobiety przyjeżdżają na salę sądową. Bundy zyskuje medialną sławę oraz rzeszę wierzących w jego niewinność fanek. Liz musi zdecydować, czy pozostać u jego boku, czy chronić siebie i córkę?trafi do kin w całej Polsce 10 maja.