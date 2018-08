EXCLUSIVE: Rock w ZSRR, czyli fragment filmu "Lato"

3 2 1



W piątek do kin wchodzi nowy film Kiriłła Sieriebriennikowa , który w tym roku w Cannes walczył o Złotą Palmę. Z okazji premiery zapraszamy Was do obejrzenia klipu z fragmentem filmu.Klip znajdziecie poniżej:Lato 1981. Leningrad żyje rockiem ze szmuglowanych z Zachodu płyt Davida Bowiego, Blondie, Lou Reeda, T-Rex czy Sex Pistols. Mike jest gwiazdą undergroundowej sceny muzycznej i królem klubu rockowego, gdzie młodzież ma przykazane słuchać koncertów na siedząco i w ciszy. Poszaleć można jedynie za zamkniętymi drzwiami mieszkania, podczas prywatnych występów. Wiktor dopiero zaczyna, ma za to talent, przyciągającą wzrok urodę i pisze świetne teksty. Tych dwóch połączy nie tylko miłość do muzyki, ale i do Nataszy, mądrej i pięknej żony Mike'a.