Eddie Redmayne potwierdza drugi sezon "Dnia szakala"

"Dzień szakala" - Eddie Redmayne ogłasza drugi sezon

O czym jest "Dzień szakala"?

Zwiastun serialu "Dzień szakala"

Choć już jakiś czas temu informowaliśmy o planach na realizację drugiego sezonu serialu, producenci wstrzymywali się z ujawnieniem, czy Eddie Redmayne Lashana Lynch powrócą w kontynuacji. Dziś wcielający się w Szakala aktor oficjalnie potwierdził swój dalszy udział w produkcji.- powiedział Redmayne telewizji Sky, która jest wyłącznym dystrybutorem serialu w Wielkiej Brytanii. Po 26 dniach od premiery, pierwszy odcinek obejrzało 4,5 miliona brytyjskich widzów, co stanowi historyczny rekord najlepszego serialowego otwarcia w historii stacji. Polscy widzowie mogą oglądać go na platformie SkyShowtime.10-odcinkowy serial inspirowany jest powieścią Fredericka Forsytha pod tym samym tytułem. Tytułowy Szakal ( Eddie Redmayne ) to bezkonkurencyjny, nieuchwytny i działający w pojedynkę zabójca, który podejmuje się zleceń tylko za najwyższe stawki. W końcu znajduje jednak godną siebie rywalkę. Nieustępliwa agentka brytyjskiego wywiadu ( Lashana Lynch ) zaczyna ścigać go po całej Europie. Tak rozpoczyna się krwawe polowanie, podczas którego żadna za stron nie cofnie się przed niczym.Autorem scenariusza " Dnia szakala " jest Ronan Bennett . Za kamerą stanął Brian Kirk . W obsadzie prócz Redmayne'a Lynch znaleźli się także: Úrsula Corberó