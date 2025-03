Edukacja zakończona. "Życie seksualne studentek" anulowane po trzecim sezonie

"Życie seksualne studentek" anulowane

To tym bardziej zaskakująca decyzja, że " Życie seksualne studentek " regularnie znajdowało swoje miejsce w zestawieniach najczęściej oglądanych seriali na platformie Max. Zdaje się też, że twórcy wcale nie zamierzali kończyć jeszcze swojej pracy. Jak wiedzą wierni widzowie " Życia.. .", trzeci sezon nie domyka wszystkich wątków, a główne bohaterki są dopiero na początku swojej uniwersyteckiej edukacji. Krzywda fanów może być o tyle mniejsza, że twórcy świadomie zdecydowali się na niekończenie sezonu kolejnym cliffhangerem, stawiając raczej na szczęśliwe i satysfakcjonujące zakończenie kolejnego zbioru odcinków.– powiedział jakiś czas temu współscenarzysta serialu, Justin Noble Słowa te jasno wskazują, że anulowanie " Życia seksualnego studentek " nie było długo planowaną decyzją, pozwalającą potencjalnie twórcom na spójne zakończenie historii, którą chcieli opowiedzieć. Życie seksualne studentek " to serial HBO Max stworzony przez Mindy Kaling Justina Noble'a . Jego bohaterkami są cztery dziewczyny rozpoczynające naukę w prestiżowym Essex College. To opowieść o młodych ludziach szukających swojego miejsca w dorosłym życiu i próbujących odnaleźć swoją drogę wśród zabaw, romantycznych relacji i nauki.Warto przypomnieć, że zanim podjęto decyzję o anulowaniu " Życia seksualnego studentek ", z serialu odeszła jedna z jego głównych gwiazd, Reneé Rapp , poświęcając się w pełni swojej karierze muzycznej. Spekuluje się, że strata popularnej aktorki była pierwszym impulsem do refleksji, czy aby na pewno warto jeszcze kontynuować serial.