"Życie seksualne studentek" już nie dla Reneé Rapp

Czy Reneé Rapp pojawi się w 3. sezonie?

Zwiastun serialu "Życie seksualne studentek"

to serialstworzony przez Mindy Kaling Justina Noble'a . Jest to jeden z najlepiej radzących sobie na platformie projektów oryginalnych.Jego bohaterkami są cztery dziewczyny rozpoczynające naukę w prestiżowym Essex College. To opowieść o młodych ludziach szukających swojego miejsca w dorosłym życiu i próbujących odnaleźć swoją drogę wśród zabaw, romantycznych relacji i nauki.Grana przez Rapp Leighton Murray jest jedną z głównych bohaterek. Pochodzi z bogatej rodziny o długich tradycjach. Pozostając w cieniu matki stara się spełnić jej ekstremalnie wysokie oczekiwania.Aktorka pojawi się w kilku odcinkach nadchodzącego trzeciego sezonu.