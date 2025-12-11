Newsy Filmy SkyShowtime nakręci dokument o Edycie Górniak
SkyShowtime nakręci dokument o Edycie Górniak

SkyShowtime ogłosił powstanie kolejnej polskiej oryginalnej produkcji dokumentalnej – dwuczęściowego filmu zatytułowanego "Edyta Górniak". Składająca się z dwóch części produkcja przybliży historię polskiej piosenkarki – zarówno twórczą, jak i tą prywatną. Film będzie miał premierę w przyszłym roku wyłącznie na platformie streamingowej.

"Edyta Górniak" – co wiemy?



Od początku swojej działalności SkyShowtime konsekwentnie dąży do dostarczania widzom niezwykłych historii – zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych. Po wejściu w świat dokumentu w 2025 roku serialem oryginalnym "Krychowiak: krok od szczytu", kontynuujemy opowiadanie wyjątkowych, prawdziwych historii. Tym razem przedstawiamy inspirującą opowieść o jednej z najważniejszych artystek polskiej sceny muzycznej – Edycie Górniak. Jesteśmy dumni, że możemy być partnerem w ukazaniu widzom jej niezwykłej drogi, kariery oraz codziennego życia, którego kulisy artystka odsłania w najnowszej dwuczęściowej produkcji dokumentalnej SkyShowtime – powiedział Kai Finke, Chief Content Officer.



Jak informuje SkyShowtime, film "Edyta Górniak" to osobista, subtelna i wielowymiarowa opowieść przedstawiająca kulisy życia jednej z najpopularniejszych artystek polskiej sceny muzycznej ostatnich dekad. Dokument pozwala zanurzyć się w świecie wokalistki, na który składała się zarówno muzyczna kariera, jak i codzienność kobiety i matki. Opowieść odsłania nieoczywiste kontrasty między tymi dwoma światami, pozwalając lepiej poznać osobowość dziewczyny, która ze skromnego podwórka w Ziębicach dotarła na światowe sceny. Film jest osobistą opowieścią o kobiecej mocy, odwadze, wybaczaniu, miłości i sile nadziei, które pozwalają stawić czoła trudnym doświadczeniom i pomagają wytrwać w podróży przez życie. To opowieść o wyboistej drodze ku radości, spełnieniu i odnajdowaniu spokoju w naturze. Dokument zawiera unikatowe materiały archiwalne, które rzucają nowe światło na życie artystki i pozwalają spojrzeć na nie z nieznanej dotąd perspektywy.

Za produkcję dwuczęściowego filmu dokumentalnego SkyShowtime "Edyta Górniak" odpowiada Michał Brożonowicz z Constantin Entertainment Polska. Producentką wykonawczą jest Agata Chwaszczewska, a reżyserką Aleksandra Machnik.

"Edyta Górniak" to obok serialu "Krychowiak: krok od szczytu", który zadebiutował w serwisie w listopadzie, kolejna polska produkcja dokumentalna realizowana na zamówienie SkyShowtime.

"Krychowiak: krok od szczytu" – zwiastun serialu



