Wybieramy najciekawszą rolę kobiecą w filmach i serialach w 2025!

Informacja sponsorowana /
Razem z YES - producentem biżuterii zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w ankiecie a najciekawszą rolę kobiecą w filmach i serialach w 2025!

Wybierz rolę, którą uważasz za najlepszą!

ANKIETĘ ZNAJDZIECIE TUTAJ.
Informacja sponsorowana

