Superman w ogniu krytyki? Poszło o komentarz do "Wicked"

David Corenswet, odtwórca roli Supermana, znalazł się pod ostrzałem. Aktor wystąpił razem z Jonathanem Baileyem w programie "Actors on Acotrs" magazynu "Variety". Panowie podzieli się doświadczeniami z kręcenia scen lotu – w "Supermanie" i "Wicked: Na dobre". Komentarz Corensweta spotkał się jednak z krytyką w internecie – uznano go bowiem za seksistowski.
Co powiedział David Corenswet o Jonathanie Baileyu? Ty miałeś większe wyzwanie. Unosi cię Cynthia Erivo. Żaden mężczyzna nie pomyślałby, że da się wyglądać męsko, potężnie i "w kontroli", kiedy dźwiga cię kobieta. A tobie jakimś cudem udało się zachować męskość. Dobra robota, stary. Jest dużo łatwiej, kiedy ty niesiesz dziewczynę, niż kiedy ty jesteś niesiony
, powiedział David Corenswet
do Baileya
. O Boże, jasne, znaczy, to był absolutny zaszczyt. Słuchaj, mogę być dźwigany przez Cynthię i Arianę Grandę przez resztę życia
, odparł Bailey
.
Internauci uznali wypowiedź Corensweta za seksistowską i dali upust swojej frustracji w mediach społecznościowych, publikując szereg krytycznych wobec wypowiedzi aktora memów.
Głos zabrało nawet konto Amazon MGM Studios w serwisie X, publikując zdjęcia z serialu "Niezwyciężony
" z zaczepnym komentarzem: "Zwróćcie uwagę, jak bohater zachowuje męskość, będąc unoszonym przez kobietę"
.
"Wicked: Na dobre" – zwiastun
O czym opowiada "Wicked: Na dobre"?
Elphaba (Cynthia Erivo
), obecnie demonizowana jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu ukryta w lesie Oz i desperacko próbuje ujawnić prawdę o Czarodzieju (Jeff Goldblum
). Tymczasem Glinda (Ariana Grande
) stała się symbolem Dobra dla Oz, mieszka w pałacu w Szmaragdowym Mieście i korzysta z przywilejów sławy i popularności. Zgodnie z instrukcjami Madame Morrible (laureatka Oscara Michelle Yeoh
) Glinda służy Oz i zapewnia mieszkańców, że wszystko jest w porządku pod rządami Czarodzieja. Wraz z rosnącą sławą Glinda przygotowuje się do ślubu z księciem Fiyero (Jonathan Bailey
). Jednak dręczy ją rozłąka z Elphabą. Próbuje doprowadzić do pojednania między Elphabą a Czarodziejem, lecz jej wysiłki kończą się fiaskiem, pogłębiając przepaść między przyjaciółkami. Glinda i Elphaba będą musiały po raz ostatni się zjednoczyć. Ich niezwykła przyjaźń stanie się osią, od której zależy ich przyszłość. By odmienić siebie i całe Oz na dobre, będą musiały obdarzyć się wzajemnym zaufaniem i empatią.