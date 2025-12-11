Newsy Seriale "Breslau" najlepszym serialem Europy Środkowo-Wschodniej!
"Breslau" najlepszym serialem Europy Środkowo-Wschodniej!

&quot;Breslau&quot; najlepszym serialem Europy Środkowo-Wschodniej!
źródło: materialy promocyjne
Serial "Breslau" – pierwsza polska oryginalna produkcja Disney+ zrealizowana przez ATM Grupę – zdobył główną nagrodę w kategorii Best CEE TV Series podczas tegorocznej edycji NEM Zagreb, jednego z najważniejszych wydarzeń branżowych w Europie Środkowo-Wschodniej, poświęconych produkcji i dystrybucji treści audiowizualnych.

Nagrodę w imieniu twórców odebrał Robert Wieczorek, producent kreatywny serialu z ramienia ATM Grupy.

Niezmiernie mi miło i dziękuję w imieniu całego zespołu. To była duża odpowiedzialność – debiutować jako pierwsza polska produkcja oryginalna na Disney+. Cieszę się, że "Breslau" nie tylko trafił do szerokiej publiczności, ale także zwrócił uwagę jury NEM Zagreb. Ta nagroda to kolejny dowód na to, że europejskie seriale są w stanie dostarczać historie na najwyższym poziomie – jakościowo i emocjonalnie. Bardzo dziękuję! – mówił, odbierając statuetkę.


O serialu "Breslau"


Akcja ośmioodcinkowego serialu kryminalnego przenosi widzów do Breslau (obecny Wrocław) w 1936 roku. W przededniu XI Igrzysk Olimpijskich brutalne morderstwo zagraża propagandowemu wizerunkowi III Rzeszy. Dochodzenie zostaje powierzone komisarzowi Franzowi Podolsky’emu, który musi zmierzyć się nie tylko z rosnącym napięciem i naciskiem władz, ale także z własnymi demonami. Trop prowadzi coraz głębiej – aż do starcia z narastającym złem, które rozsadza fundamenty miasta.

Serial na podstawie scenariusza autorstwa Magdaleny Żakowskiej i Bartosza Janiszewskiego wyreżyserował Leszek Dawid. Zdjęcia zrealizował Paweł Flis. W roli głównej wystąpił Tomasz Schuchardt. Towarzyszyli mu m.in. Sandra Drzymalska, Ireneusz Czop, Agata Kulesza, Przemysław Bluszcz, Adam Bobik, Karolina Gruszka, Jakub Sierenberg, Bartłomiej Deklewa i Piotr Janusz.

