Czarna Pantera i Wolverine gotowi na powrót?

Czy "Czarna Pantera 3" wejdzie do kin w ciągu kilku najbliższych lat? Czy Hugh Jackman wróci jako Wolverine? Fani czekający na powrót superbohaterów Marvela na duży ekran mogą wyciągać fanowskie lupy i ruszać z analizą, bo w sieci pojawiły się nowe poszlaki, które mogą przybliżyć nas do odpowiedzi na dwa powyższe pytania.
Znamy przybliżona datę premiery "Czarnej Pantery 3"?
W poświęconym Ryanowi Cooglerowi
artykule opublikowanym przez "The New York Times" pojawiła się informacja o możliwej dacie premiery trzeciej części "Czarnej Pantery"
. Gazeta donosi, że sequel hitu jest "oczekiwany" w kinach jakoś w 2028 roku
.
Na chwilę obecną nie znamy jednak konkretnej daty premiery. Studio Disneya ma zaklepany szereg dat w 2028 roku: 18 lutego, 5 maja i 10 listopada oraz potencjalnie 15 grudnia. Któryś z tych terminów może zostać przejęty przez "Czarną Panterę 3
".
Jackman nie odwiesza jeszcze kostiumu Wolverine'a? Hugh Jackman
udzielił z kolei wywiadu Cynthii Erivo
dla magazynu "Variety", w którym opowiedział o swojej decyzji powrotu do roli Wolverine'a
w filmie "Deadpool & Wolverine
". Czy jego wypowiedź sugeruje gotowość do zagrania Logana raz jeszcze?
Nie mam wrażenia, że to koniec. Miałem takie wrażenie po "Loganie". Właściwie to sam musiałem uznać to za koniec, bo bardzo wierzyłem w to, czym chciałem, żeby ten film był. I musiałem o to walczyć. Musiałem powiedzieć: "To ostatni raz, kiedy to robię". A potem zobaczyłem "Deadpoola". I pomyślałem: "Och, widzę tu "48 godzin". Widzę duet Eddiego Murphy'ego i Nicka Nolte'ego". Ale odepchnąłem tę myśl, przecież powiedziałem wszystkim, że skończyłem. Nie jestem jednym z tych gości. A potem stwierdziłem "Wiecie co? Zmieniłem zdanie. To nic takiego. Nawet nie będę przepraszał". I było to super
, przyznał Jackman
.
Fani są przekonani, że Jackman
powróci jako Wolverine
jeszcze przynajmniej w którymś z dwóch widowisk o Avengers, "Avengers: Doomsday"
bądź "Avengers: Secret Wars"
. Potem ekranowych X-Men ma czekać reboot pod kierownictwem Jake'a Schreiera
. Czy Jackman
przetrwa również reset uniwersum? Czas pokaże.
