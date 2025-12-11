Newsy Seriale "Pierścienie Władzy": Zdjęcia do 3. sezonu zakończone! Zobacz reportaż z planu
VOD / Seriale

"Pierścienie Władzy": Zdjęcia do 3. sezonu zakończone! Zobacz reportaż z planu

CBR / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Pier%C5%9Bcienie+W%C5%82adzy%22%3A+Zdj%C4%99cia+do+3.+sezonu+zako%C5%84czone+Zobacz+reporta%C5%BC+z+planu-164318
&quot;Pierścienie Władzy&quot;: Zdjęcia do 3. sezonu zakończone! Zobacz reportaż z planu
źródło: materialy promocyjne
Dobra wiadomość dla wszystkich fanów "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy": zakończono zdjęcia do trzeciego sezonu. Z tej okazji producenci podzielili się krótkim wideo zza kulis.

Koniec zdjęć do 3. sezonu "Pierścieni Władzy". Kogo zagra Jamie Campbell Bowen?


Na oficjalnym profilu "Pierścieni Władzy" w serwisie X opublikowano krótki reportaż z planu. Możemy w nim zobaczyć m.in. Morfydd Clark, czyli ekranową GaladrielęOwaina Arthura, który wciela się w Durina IV, a także Jamiego Campbella Bowera – aktora znanego m.in. ze "Stranger Things". Materiał znajdziecie poniżej:



Udział Jamiego Campbella Bowera został potwierdzony w lutym tego roku. Producenci postanowili trzymać szczegóły dotyczące jego bohatera w tajemnicy – wiadomo jedynie, że ma to być przystojny, wysoko urodzony rycerz, który odegra znaczącą rolę w fabule. Fani spekulują, że może to być Celeborn, lord Lothlórienu i mąż Galadrieli.

GettyImages-2247100008.jpg Getty Images © Samir Hussein
Jamie Campbell Bower na uroczystej premierze 5. sezonu "Stranger Things"

Kim jest Jamie Campbell Bower?


Jamie Campbell Bower to brytyjski aktor. Występował m.in. w sadze "Zmierzch", dwóch częściach "Harry'ego Pottera i Insygniów Śmierci" oraz "Fantastycznych zwierzętach: Zbrodniach Grindelwalda" czy "Darach Anioła: Mieście kości". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street", "Rock'n'Rolla", "Londyński bulwar", "Anonimus" czy seriale "Camelot", "Will" i "Stranger Things".

Zobacz zwiastun drugiego sezonu "Pierścieni Władzy""


Drugi sezon "Pierścieni Władzy" trafił na Prime Video w sierpniu ubiegłego roku. Przypominamy zwiastun: 


Powiązane artykuły Jamie Campbell Bower

Zobacz wszystkie artykuły

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy  (2022)

 Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia  (2001)

 Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia

Władca Pierścieni: Powrót króla  (2003)

 Władca Pierścieni: Powrót króla

Władca Pierścieni: Dwie wieże  (2002)

 Władca Pierścieni: Dwie wieże

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

"Breslau" najlepszym serialem Europy Środkowo-Wschodniej!

1 komentarz
Filmy

Wybieramy najciekawszą rolę kobiecą w filmach i serialach w 2025!

1 komentarz
Filmy

To najbardziej tajemnicze science fiction 2026 roku. Zobacz plakat

18 komentarzy
Podcast Filmy

Mam parę uwag #127: O tych filmach nie mówiliśmy w 2025

2 komentarze
Filmy

Twórca "The End of the F**ing World" ekranizuje Agathę Christie

Festiwale i nagrody Filmy

SUNDANCE 2026: Polski dokument w programie festiwalu! Co poza tym?

2 komentarze
Filmy

Prequel "Igrzysk śmierci". Legendy serii wracają!

3 komentarze