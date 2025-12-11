"Pierścienie Władzy": Zdjęcia do 3. sezonu zakończone! Zobacz reportaż z planu

Dobra wiadomość dla wszystkich fanów "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy": zakończono zdjęcia do trzeciego sezonu. Z tej okazji producenci podzielili się krótkim wideo zza kulis.
Koniec zdjęć do 3. sezonu "Pierścieni Władzy". Kogo zagra Jamie Campbell Bowen?
Na oficjalnym profilu "Pierścieni Władzy
" w serwisie X opublikowano krótki reportaż z planu. Możemy w nim zobaczyć m.in. Morfydd Clark
, czyli ekranową Galadrielę
, Owaina Arthura
, który wciela się w Durina IV
, a także Jamiego Campbella Bowera
– aktora znanego m.in. ze "Stranger Things
". Materiał znajdziecie poniżej:
Udział Jamiego Campbella Bowera
został potwierdzony w lutym tego roku. Producenci postanowili trzymać szczegóły dotyczące jego bohatera w tajemnicy – wiadomo jedynie, że ma to być przystojny, wysoko urodzony rycerz, który odegra znaczącą rolę w fabule. Fani spekulują, że może to być Celeborn, lord Lothlórienu i mąż Galadrieli
.
Jamie Campbell Bower na uroczystej premierze 5. sezonu "Stranger Things"
Kim jest Jamie Campbell Bower?Jamie Campbell Bower
to brytyjski aktor. Występował m.in. w sadze "Zmierzch
", dwóch częściach "Harry'ego Pottera i Insygniów Śmierci
" oraz "Fantastycznych zwierzętach: Zbrodniach Grindelwalda
" czy "Darach Anioła: Mieście kości
". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street
", "Rock'n'Rolla
", "Londyński bulwar
", "Anonimus
" czy seriale "Camelot
", "Will
" i "Stranger Things
".
Zobacz zwiastun drugiego sezonu "Pierścieni Władzy""
Drugi sezon "Pierścieni Władzy
" trafił na Prime Video w sierpniu ubiegłego roku. Przypominamy zwiastun: