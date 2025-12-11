Newsy Filmy Pierwszy zwiastun "Supergirl" już jest! Milly Alcock w roli życia?
Filmy

Pierwszy zwiastun "Supergirl" już jest! Milly Alcock w roli życia?

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Pierwszy+zwiastun+%22Supergirl%3A+Woman+of+Tomorrow%22+Milly+Alcock+w+roli+%C5%BCycia-164326
Pierwszy zwiastun &quot;Supergirl&quot; już jest! Milly Alcock w roli życia?
DC odsłania kolejny fragment swojego nowego filmowego świata – właśnie zadebiutował pierwszy zwiastun "Supergirl: Woman of Tomorrow". W główną rolę wciela się tu znana z "Rodu smoka" Milly Alcock, a jej postać – Kara Zor-El – to dużo mroczniejsza superbohaterka niż jej kuzyn Superman. 

"Supergirl: Woman of Tomorrow" – zobacz pierwszy zwiastun




"Supergirl: Woman of Tomorrow" – o czym opowie film?



Twórcy "Supergirl: Woman of Tomorrowsięgnęli po komiks "Woman of Tomorrow", słynący z poważniejszego tonu i portretowania Supergirl jako bohaterki obciążonej traumą, a nie tylko kosmiczną siłą. Nowa Kara nie będzie więc kolejną superbohaterką, która uratuje świat. Będzie dziewczyną, która musi zmierzyć się z własną przeszłością, emocjami i konsekwencjami wyborów. 


Film luźno podąża za fabułą komiksu: Kara wyrusza w podróż po galaktyce z okazji swoich 21. urodzin, towarzyszy jej pies Krypto, a po drodze poznaje Ruthye – młodą kobietę, która wciągnie ją w brutalną misję zemsty. 

W obsadzie pojawia się też Jason Momoa jako Lobo. 

"Supergirl: Woman of Tomorrow" wejdzie do kin w czerwcu 2026 roku.


Powiązane artykuły Supergirl: Woman of Tomorrow

Zobacz wszystkie artykuły

Supergirl: Woman of Tomorrow  (2026)

 Supergirl: Woman of Tomorrow

Superman  (2025)

 Superman

Koszmarne Komando  (2024)

 Koszmarne Komando

Waller  (2026)

 Waller

Najnowsze Newsy

Filmy

Superman w ogniu krytyki? Poszło o komentarz do "Wicked"

4 komentarze
Filmy

Czarna Pantera i Wolverine gotowi na powrót?

2 komentarze
Filmy

SkyShowtime nakręci dokument o Edycie Górniak

2 komentarze
VOD Seriale

"Breslau" najlepszym serialem Europy Środkowo-Wschodniej!

3 komentarze
Filmy

Wybieramy najciekawszą rolę kobiecą w filmach i serialach w 2025!

3 komentarze
VOD Seriale

"Pierścienie Władzy": Zdjęcia do 3. sezonu zakończone! Czekacie?

17 komentarzy
Filmy

To najbardziej tajemnicze science fiction 2026 roku. Zobacz plakat

24 komentarze