Pierwszy zwiastun "Supergirl" już jest! Milly Alcock w roli życia?

DC odsłania kolejny fragment swojego nowego filmowego świata – właśnie zadebiutował pierwszy zwiastun "Supergirl: Woman of Tomorrow". W główną rolę wciela się tu znana z "Rodu smoka" Milly Alcock, a jej postać – Kara Zor-El – to dużo mroczniejsza superbohaterka niż jej kuzyn Superman.
"Supergirl: Woman of Tomorrow" – zobacz pierwszy zwiastun
"Supergirl: Woman of Tomorrow" – o czym opowie film?
Twórcy "Supergirl: Woman of Tomorrow"
sięgnęli po komiks "Woman of Tomorrow", słynący z poważniejszego tonu i portretowania Supergirl jako bohaterki obciążonej traumą, a nie tylko kosmiczną siłą. Nowa Kara nie będzie więc kolejną superbohaterką, która uratuje świat. Będzie dziewczyną, która musi zmierzyć się z własną przeszłością, emocjami i konsekwencjami wyborów.
Film luźno podąża za fabułą komiksu: Kara wyrusza w podróż po galaktyce z okazji swoich 21. urodzin, towarzyszy jej pies Krypto, a po drodze poznaje Ruthye – młodą kobietę, która wciągnie ją w brutalną misję zemsty.
W obsadzie pojawia się też Jason Momoa
jako Lobo. "Supergirl: Woman of Tomorrow" wejdzie do kin w czerwcu 2026 roku.