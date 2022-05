Ekstradycji nie będzie. Kevin Spacey stawi się przed brytyjskim sądem

Dlaczego Spacey ma się stawić przed brytyjskim sądem?

Kevin Spacey - czy będzie come back?

Nie będzie potrzebna ekstradycja ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii. Kevin Spacey w oświadczeniu przygotowanym na potrzeby dzisiejszego programu "Good Morning America" zapowiedział, że dobrowolnie stawi się przed brytyjskim sądem, by bronić swojej niewinności.Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni temu Brytyjska Koronna Służba Prokuratorska (Crown Prosecution Service, tzw. CPS) złożyła zarzuty karne przeciwko aktorowi. Chodzi o o cztery przypadki napaści na tle seksualnym przeciwko trzem mężczyznom. Oskarżenia dotyczą m.in. przymuszania do seksualnej aktywności uwzględniającej penetrację bez uzyskania uprzedniej zgody. Zarzuty zostały wysunięte na podstawie dowodów zebranych przez Metropolitan Police. Spacey twierdzi, że jest rozczarowany decyzją CPS o kontynuowaniu sprawy, ale dobrowolnie pojawi się w Wielkiej Brytanii tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, by bronić się przed postawionymi zarzutami i obronić swoją niewinność. Dodał też, że jest wdzięczny CPS za przypomnienie mediom, że przysługuje mu prawo do sprawiedliwego procesu i że pozostaje niewinnym do czasu udowodnienia mu winy.Decyzja Brytyjskiej Koronnej Służby Prokuratorskiej miała miejsce w momencie, kiedy Kevin Spacey przygotowywał się do powrotu jako aktor. Na targach towarzyszących festiwalowi w Cannes zaprezentowanych zostało kilka projektów, z którymi związany jest gwiazdor. Jednym z nich było historyczne widowisko "1242 – Gateway to the West" o Batu-chanie, wnuku Czyngis-chana. Spacey ma się wcielić w głęboko uduchowionego mężczyznę, który miał się przyczynić do powstrzymania ataku Mongołów na Węgry.Drugim projektem był nakręcony już thriller " Peter Five Eight ". Bohaterką filmu jest Sam. Na pozór jest pewną siebie, odnoszącą sukcesy agentką nieruchomości w niewielkiej górskiej społeczności. W rzeczywistości jest nieobliczalną alkoholiczką, która skrywa mroczny sekret. Spacey wcielił się w charyzmatycznego nieznajomego, który trafia do mieściny w imieniu potężnego i enigmatycznego szefa, Pana Locka.Ten film doczekał się już zwiastuna, który możecie obejrzeć poniżej: