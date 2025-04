Kevin Spacey jako Frank Underwood reklamuje program Netfliksa

Spacey jako Underwood promuje komediowy program. Za zgodą Netfliksa?

My new special is out on Netflix right now. Give it a watch. pic.twitter.com/pkGGXEGIqT — Tim Dillon (@TimJDillon) April 15, 2025

"I’m Your Mother" Tima Dillona – zobacz fragment

W ponad dwuminutowym klipie udostępnionym wczoraj na profilu Dillona autor wchodzi w dialog z Underwoodem , który pozostaje równie bezwzględny, co kiedyś. Polityk posuwa się do szantażu. Wyciąga teczkę pełną kompromitujących materiałów – paragonów z aplikacji do zamawiania jedzenia.Okazuje się jednak, że komik to godny przeciwnik. Sam wrzucił zamówienia do sieci, czym imponuje Underwoodowi , który reklamuje jego program. Jednak polityk nie reaguje dobrze na nazwę platformy streamingowej, dla której powstało " I’m Your Mother ". Wykrzywia się i nazywa Dillona "obrzydliwym, samotnym, złym małym karaluchem". Jednak po chwili stwierdza "podoba mi się to" i wykonuje swój słynny gest, będący do dziś dźwiękowym znakiem rozpoznawczym Netfliksa – uderza dwukrotnie pięścią w stół.Cały skecz możecie zobaczyć poniżej:Choć reklama dotyczy projektu Netfliksa, ze względu na przeszłość między korporacją i aktorem nie wydaje się zlecona przez jej dział marketingowy. Serwis odmówił komentarza w tej sprawie portalowi Variety.Do 2024 roku aktor sądził się z firmą MRC, producentem " House of Cards " o straty, jakie poniesiono po zwolnieniu i zmianach w sezonie szóstym serialu. Początkowo zasądzone 31 milionów kary zmieniono później na 1 milion.Nieustraszony Tim Dillon balansuje na cienkiej linie i, popisując się oryginalnym poczuciem humoru, żartuje między innymi z bezdomności i brytyjskiej rodziny królewskiej.