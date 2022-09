Empik Go organizuje trzecią edycję konkursu na scenariusz serialu audio

Rusza 3. edycja konkursu Empik Go STORY na scenariusz, na podstawie którego powstanie oryginalny serial audio. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 listopada. W tym roku uruchomiona zostanie także druga odsłona konkursu Empik Go SHORT na opowiadanie gatunkowe. Tym razem organizatorzy czekają na zgłoszenia prozatorskie z gatunku science fiction.

W jury 3. edycji konkursu zasiądzie Łukasz Orbitowski (pisarz i dziennikarz), Anna Robak-Reczek (pisarka, laureatka 1. edycji konkursu), Łukasz Muszyński (dziennikarz filmowy, zastępca redaktora naczelnego portalu Filmweb), Maria Tengowska (redaktorka inicjująca w W.A.B.) oraz Maciej Makselon (redaktor inicjująco-prowadzący w W.A.B.). Ich zadaniem będzie wyłonienie najbardziej oryginalnej pracy. Wskazówki dla twórców, którzy piszą teksty literackie, ale ich marzeniem jest adaptacja na serial audio czy słuchowisko, przekazuje ambasador konkursu, Łukasz Orbitowski – mówi Łukasz Orbitowski Po raz drugi organizatorzy postanowili przyznać także specjalne wyróżnienie Filmwebu (patron medialny konkursu). O tym, co winna zawierać praca, która urzeknie redakcję opowiada Łukasz Muszyński, zastępca redaktora naczelnego, a także juror konkursu:– wskazuje Łukasz Muszyński.W pierwszej edycji Empik Go SHORT wzięło udział ponad tysiąc osób, co zaskoczyło organizatorów i jurorów. Po tym sukcesie organizatorzy postanowili uruchomić 2. edycję konkursu SHORT. Tym razem będzie to konkurs na krótkie opowiadanie z gatunku science fiction pod hasłem "Coś fantastycznego!". Jak najlepiej przygotować swoje zgłoszenie tłumaczy jedna z jurorek, Maria Tengowska.- radzi Maria Tengowska, jurorka konkursów.Główna nagroda w konkursie Empik Go STORY to 15 000 zł oraz podpisanie umowy wydawniczej z Empik Go na cały serial audio. Laureat konkursu Empik Go SHORT ma szansę na 5 000 złotych. Teksty w konkursach STORY i SHORT należy zgłaszać do 30 listopada. Wystarczy wypełnić formularz na www.empik.com/story lub www.empik.com/short. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na na 11 kwietnia 2023 roku.W tym roku na uczestników czekają także dodatkowe nagrody: w STORY wyróżnienie redakcji "Filmweb", zaś w SHORT nagroda specjalna magazynu "Nowa Fantastyka".