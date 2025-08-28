"Mortal Kombat II": Scorpion i Baraka na nowych zdjęciach

Widowisko "Mortal Kombat II" zbliża się wielkimi krokami. W oczekiwaniu na premierę prezentujemy nowe kadry z filmu. Możecie zobaczyć na nich zobaczyć przeciwników Johnny'ego Cage'a: Scorpiona i Barakę.
Scorpion i Barakah na nowych zdjęciach z "Mortal Kombat II"
Portale Bloody Disgusting i Fandango podzieliły się w mediach społecznościowych nowymi zdjęciami ze zbliżającego się widowiska "Mortal Kombat II
". Zobaczcie, jak prezentują się Scorpion
i Baraka
: Scorpiona
mieliśmy już okazję poznać w poprzedniej odsłonie serii. Baraka
, który zadebiutuje w zbliżającym się widowisku, to postać wprowadzona w grze "Mortal Kombat II
". Dał się poznać jako bezwzględny wojownik lojalny Shao Kahnowi
. Udostępniony niedawno zwiastun filmu sugeruje, że jego starcie z Johnnym Cage'em
będzie jednym z najbardziej widowiskowych pojedynków przedstawionych w produkcji.
Za sterami produkcji ponownie stanął Simon McQuoid
, reżyser "Mortal Kombat
" z 2021 roku. Na ekranie poza Johnnym Cage'em
(Karl Urban
), Baraką
(CJ Bloomfield
) i Scorpionem
(Hiroyuki Sanada
) walczyć będą też m.in. Sonya Blade
(Jessica McNamee
), Jax
(Mehcad Brooks
), Liu Kang
(Ludi Lin
), Kitana
(Adeline Rudolph
) i Shao Kahn
(Martyn Ford
).
Zobacz zwiastun widowiska "Mortal Kombat II"
"Mortal Kombat II
" trafi na ekrany już w październiku. Bohaterem tej części cyklu będzie grany przez Karla Urbana Johnny Cage
– przebrzmiały hollywoodzki gwiazdor, który niespodziewanie zostaje wciągnięty w świat krwawych pojedynków. Zobaczcie, jak sobie radzi, w zwiastunie: