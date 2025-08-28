Newsy Filmy Multimedia "Mortal Kombat II": Scorpion i Baraka na nowych zdjęciach
"Mortal Kombat II": Scorpion i Baraka na nowych zdjęciach

Widowisko "Mortal Kombat II" zbliża się wielkimi krokami. W oczekiwaniu na premierę prezentujemy nowe kadry z filmu. Możecie zobaczyć na nich zobaczyć przeciwników Johnny'ego Cage'aScorpiona i Barakę.

Scorpion i Barakah na nowych zdjęciach z "Mortal Kombat II"


Portale Bloody Disgusting i Fandango podzieliły się w mediach społecznościowych nowymi zdjęciami ze zbliżającego się widowiska "Mortal Kombat II". Zobaczcie, jak prezentują się Scorpion i Baraka:


Scorpiona mieliśmy już okazję poznać w poprzedniej odsłonie serii. Baraka, który zadebiutuje w zbliżającym się widowisku, to postać wprowadzona w grze "Mortal Kombat II". Dał się poznać jako bezwzględny wojownik lojalny Shao Kahnowi. Udostępniony niedawno zwiastun filmu sugeruje, że jego starcie z Johnnym Cage'em będzie jednym z najbardziej widowiskowych pojedynków przedstawionych w produkcji.

Za sterami produkcji ponownie stanął Simon McQuoid, reżyser "Mortal Kombat" z 2021 roku. Na ekranie poza Johnnym Cage'em (Karl Urban), Baraką (CJ Bloomfield) i Scorpionem (Hiroyuki Sanada) walczyć będą też m.in. Sonya Blade (Jessica McNamee), Jax (Mehcad Brooks), Liu Kang (Ludi Lin), Kitana (Adeline Rudolph) i Shao Kahn (Martyn Ford).

Zobacz zwiastun widowiska "Mortal Kombat II"


"Mortal Kombat II" trafi na ekrany już w październiku. Bohaterem tej części cyklu będzie grany przez Karla Urbana Johnny Cage – przebrzmiały hollywoodzki gwiazdor, który niespodziewanie zostaje wciągnięty w świat krwawych pojedynków. Zobaczcie, jak sobie radzi, w zwiastunie:

 

