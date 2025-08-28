Nowa kolekcja od Lee Childa już dostępna!

Jack Reacher. Na własnych zasadach - kolekcja 30 bestsellerowych książek autorstwa Lee Childa, w eleganckiej twardej oprawie. Grzbiety wszystkich tomów tworzą wspólną grafikę, która ozdobi twoja biblioteczkę!
Najpopularniejsza seria powieści sensacyjnych na świecie ze wspólnym bohaterem – Jackiem Reacherem
.
Pierwszy tom kolekcji ukaże się 25 sierpnia 2025.
Kolejne tomy będą trafiały do sprzedaży co dwa tygodnie od 9 września.
Zakup online dostępny na Literia.pl. JACK REACHER. NIEBEZPIECZNY I INTELIGENTNY TWARDZIEL
Obdarzony niepodrabialnym poczuciem humoru. Bez wahania używający siły. Facet, któremu nie należy wchodzić w drogę. Typ niezależnego samotnika, który nigdzie nie może zagrzać miejsca. Pojawia się, rozwiązuje problem i odchodzi. Mężczyźni go podziwiają, kobiety za nim szaleją. REACHER NIGDY NIE SZUKA KŁOPOTÓW… ALE KŁOPOTY ZAWSZE ZNAJDUJA JEGO.
Jack Reacher jest byłym majorem Żandarmerii Wojskowej Armii Stanów Zjednoczonych. Nie ma prawa jazdy ani innego dokumentu ze zdjęciem, jedyny jego dobytek stanowi składana szczoteczka do zębów, wygasły paszport i karta płatnicza. Nie lubi żadnych ograniczeń i zobowiązań, dlatego podróżuje zazwyczaj autostopem, albo autobusem. Pozostaje niezależny i nieuchwytny. Los jednak chce, że często natyka się na swej drodze na różne nieprawości, obok których nie może przejść obojętnie, pamiętając wpojony przez lata żołnierski kodeks honorowy. Niezależnie jednak od poziomu komplikacji Reacher zawsze rozwiązuje je sprawnie – za pomocą intelektu i siły swoich mięśni.
Jack Reacher to współczesny James Bond. I to taki, który nigdy nie znudzi się czytelnikowi
– Ken Follett Jack Reacher nie ma sobie równych wśród bohaterów współczesnego thrillera
– Stephen King
To już reguła: JACK REACHER
wysiada z autobusu – LEE CHILD
ląduje na liście bestsellerów!
- Jedna z najpopularniejszych serii sensacyjnych na świecie! Każda kolejna książka trafia na pierwsze miejsce listy bestsellerów New York Timesa w pierwszym tygodniu od premiery!
- To już 30 książek o Jacku Reacherze! Wydawane są one w 38 językach w 50 krajach świata!
- Ponad 2 000 000 egzemplarzy sprzedanych tylko w Polsce! Ponad 100 000 000 książek sprzedanych na całym świecie!
Do grona jego największych fanów zaliczają się m.in. Stephen King
, Ken Follett
i były prezydent USA Bill Clinton
.
Na podstawie powieści powstały dwa filmy kinowe z Tomem Cruisem
w roli Jacka Reachera
. Obecnie ekranizacją kolejnych tomów serii zajmuje się Prime Video, gdzie dostępne są już trzy sezony serialu. Bije on rekordy popularności na platformie, a każdy kolejny sezon przekracza oglądalność poprzedniego. LEE CHILD
Brytyjski pisarz, od 1998 r. mieszkający w Nowym Jorku. W 2009 r. wybrany na prezesa stowarzyszenia Mystery Writers of America. Studiował prawo, potem pracował w teatrze i telewizji Granada. Zwolniony po 18 latach w wyniku restrukturyzacji, zainwestował w karierę literacką. W 1997 r. ukazała się jego pierwsza powieść – Poziom śmierci. Książka zdobyła Anthony Award za najlepszy debiut kryminalny i zapoczątkowała serię thrillerów ze wspólnym bohaterem, byłym żandarmem wojskowym Jackiem Reacherem.
Informacja sponsorowana