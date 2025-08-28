Niespodzianka! Bryan Singer powraca. Jego film ukazuje Izrael w złym świetle

Wydawało się, że oskarżenia o szereg nadużyć seksualnych skutecznie pogrzebały karierę Bryana Singera. Niespodziewanie skompromitowany filmowiec może powrócić. Właśnie pracuje nad nowym filmem – dramatem z Jonem Voightem w roli głównej. Getty Images © Jason LaVeris
2017 rok. Bryan Singer na premierze serialu "Legion"
Tajemniczy projekt Bryana Singera. Film wzbudzi kontrowersje?
Akcja niezatytułowanego filmu w reżyserii Singera toczy się w 2023 roku podczas urlopu, który bohaterowie – ojciec i syn – spędzają w Grecji. Relacja między dwoma mężczyznami ma być osią wydarzeń. Według portalu Variety w projekt zaangażowany jest izraelski reżyser i producent Yariv Horowitz
. Choć prace nad finalną wersją filmu wciąż trwają, źródła twierdzą, że jest to bardzo dobrze zrealizowana produkcja z potencjałem na nagrody, ze względu na tematykę może jednak wywołać kontrowersje. W retrospekcjach cofamy się bowiem do przełomu lat 70. i 80., kiedy to Izrael okupował Liban (i podobno, delikatnie mówiąc, nie pokazuje Izraela w dobrym świetle, co może prowadzić do polaryzacji wśród odbiorców). Według innego źródła ma to być historia architekta, który szuka odkupienia.
Skąd znamy Bryana Singera?Bryan Singer
to amerykański reżyser i producent najlepiej znany z kryminału "Podejrzani
" oraz filmów z serii "X-Men": "X-Men
", "X-Men 2
", "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie
", "X-Men: Apocalypse
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Uczeń szatana
", "Superman: Powrót
", "Walkiria
", "Jack: Pogromca olbrzymów
" czy seriale "Legion
" i "The Gifted – Naznaczeni
". Jego filmografię zamyka opowiadający o Freddiem Mercurym
dramat biograficzny "Bohemian Rhapsody
", od którego został odsunięty po wybuchu skandalu.
Ostatnie role Jona Voighta. Zobacz zwiastun "Reagana"Jona Voighta
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w serialu "Ray Donovan
" i jego filmowej kontynuacji zatytułowanej "Ray Donovan: The Movie
", dramacie biograficznym "Reagan
" (zwiastun poniżej) oraz "Megalopolis
" Francisa Forda Coppoli
. W tym roku na ekrany trafiły trzy filmy z jego udziałem: akcyjniaki "Man with No Past" i "The Last Gunfight" oraz thriller "High Ground".