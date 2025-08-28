Newsy Filmy Niespodzianka! Bryan Singer powraca. Jego film ukazuje Izrael w złym świetle
Niespodzianka! Bryan Singer powraca. Jego film ukazuje Izrael w złym świetle

Niespodzianka! Bryan Singer powraca. Jego film ukazuje Izrael w złym świetle
źródło: Getty Images
autor: Victor Boyko
Wydawało się, że oskarżenia o szereg nadużyć seksualnych skutecznie pogrzebały karierę Bryana Singera. Niespodziewanie skompromitowany filmowiec może powrócić. Właśnie pracuje nad nowym filmem – dramatem z Jonem Voightem w roli głównej.

GettyImages-632819236.jpg Getty Images © Jason LaVeris
2017 rok. Bryan Singer na premierze serialu "Legion"

Tajemniczy projekt Bryana Singera. Film wzbudzi kontrowersje?


Akcja niezatytułowanego filmu w reżyserii Singera toczy się w 2023 roku podczas urlopu, który bohaterowie – ojciec i syn – spędzają w Grecji. Relacja między dwoma mężczyznami ma być osią wydarzeń. Według portalu Variety w projekt zaangażowany jest  izraelski reżyser i producent Yariv Horowitz. Choć prace nad finalną wersją filmu wciąż trwają, źródła twierdzą, że jest to bardzo dobrze zrealizowana produkcja z potencjałem na nagrody, ze względu na tematykę może jednak wywołać kontrowersje. W retrospekcjach cofamy się bowiem do przełomu lat 70. i 80., kiedy to Izrael okupował Liban (i podobno, delikatnie mówiąc, nie pokazuje Izraela w dobrym świetle, co może prowadzić do polaryzacji wśród odbiorców). Według innego źródła ma to być historia architekta, który szuka odkupienia.

Skąd znamy Bryana Singera?


Bryan Singer to amerykański reżyser i producent najlepiej znany z kryminału "Podejrzani" oraz filmów z serii "X-Men": "X-Men", "X-Men 2", "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie", "X-Men: Apocalypse". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Uczeń szatana", "Superman: Powrót", "Walkiria", "Jack: Pogromca olbrzymów" czy seriale "Legion" i "The Gifted – Naznaczeni". Jego filmografię zamyka opowiadający o Freddiem Mercurym dramat biograficzny "Bohemian Rhapsody", od którego został odsunięty po wybuchu skandalu.

Ostatnie role Jona Voighta. Zobacz zwiastun "Reagana"


Jona Voighta w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w serialu "Ray Donovan" i jego filmowej kontynuacji zatytułowanej "Ray Donovan: The Movie", dramacie biograficznym "Reagan" (zwiastun poniżej) oraz "Megalopolis" Francisa Forda Coppoli. W tym roku na ekrany trafiły trzy filmy z jego udziałem: akcyjniaki "Man with No Past" i "The Last Gunfight" oraz thriller "High Ground". 



