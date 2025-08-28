Netflix prezentuje najciekawsze premiery września 2025

1 września

Małe kobietki Little Women 2019 2h 14m Melodramat Greta Gerwig USA Melodramat Saoirse Ronan Emma Watson Młoda pisarka, która usiłuje iść własną drogą w latach 60. XIX wieku, powraca do trudnych, lecz pełnych miłości czasów spędzonych z trzema siostrami i przyjacielem.

2 września

3 września

10 września

aka Charlie Sheen 2025 - Po siedmiu latach ciężkiej walki o trzeźwość Charlie Sheen, jakiego jeszcze nie widzieliście, opowiada o swoim życiu, z humorem, sercem i oszałamiającą szczerością powracając do wzlotów i upadków swojego życia.

11 września

Halva Malmö består av killar som dumpat mig 2025 - Bohaterką serialu jest 31-letnia Amanda, która spędza lato na intensywnym randkowaniu. Zdesperowana kobieta postanawia spróbować wszystkiego, byle tylko poczuć się kochaną. Umawia się z najróżniejszymi osobami, korzysta z aplikacji randkowych i podrywa facetów w barach. Raz bywa uległa, innym razem dominująca, ale niezmiennie czuje się samotna. W zasadzie trudno jej nawet dobrnąć do drugiej randki. Przyjaciółki Amandy mają podobne problemy. Postanawiają więc wzajemnie wyszukiwać dla siebie potencjalnych facetów i wspólnie usiłują znaleźć odpowiedź na kluczowe pytania: Dlaczego tak trudno jest znaleźć miłość? Ile świat ma prawo od ciebie wymagać? Ile razy można wychodzić do ludzi z sercem na dłoni, tylko po to, by ktoś znowu je zranił?



12 września

Klątwy Las maldiciones 2025 Dramat Thriller Argentyna Dramat Thriller W północnej Argentynie trwa głosowanie nad ważnym prawem dotyczącym eksploatacji złóż litu, a córka gubernatora zostaje porwana przez jego prawą rękę. Gdy porywacz zdradza swoje motywy, na światło dzienne wychodzi również podważający tożsamość dziewczyny spisek, którego początki sięgają 13 lat wstecz. Zaczyna się wyścig z czasem i negocjacje, które obnażają prawdziwą naturę władzy, granice miłości i przekleństwa międzyludzkich więzi.

16 września

17 września

18 września

Black Rabbit 2025 Dramat USA Dramat Abbey Lee Jason Bateman Kiedy właściciel najpopularniejszej restauracji w Nowym Jorku pozwala swojemu zbuntowanemu bratu wrócić do rodzinnego interesu, otwiera drzwi dawnym traumom i nowym zagrożeniom, które mogą zburzyć wszystko, co wspólnie zbudowali.

Ten sam dzień z tobą Sam Wan Kap Someone 2025 Ta wciągająca i wzruszająca komedia romantyczna opowiada historię Mesy, młodej kustoszki muzeum, której pozornie idealne życie rozpada się 8 sierpnia 2025 roku. Najpierw przeszła załamanie nerwowe, potem rzucił ją narzeczony… a gdy wydawało się, że tego dnia już nic gorszego się nie zdarzy, okazało się, że ten dzień zaczął się powtarzać. Uwięziona w pętli czasu Mesa musi przeżywać swój najgorszy dzień raz za razem. Jednak z każdym resetem zaczyna konfrontować się ze swoimi wadami i lękami, zamieniając chaos w misję odkrycia prawdy. Musi odkryć, dlaczego wciąż przeżywa ten sam dzień i jak się z niego uwolnić.

19 września

Uciekaj! Get Out 2017 1h 43m Horror Jordan Peele USA Horror Daniel Kaluuya Allison Williams Czarnoskóry Chris trochę obawia się spotkania z rodzicami swojej białej dziewczyny w ich posiadłości. Wydają się mili, ale jest w nich coś przerażającego

Nawiedzony biznes Haunted Hotel 2025 - Samotna matka wprowadza się do odziedziczonego po bracie hotelu i spotyka poczciwego ducha oraz uciążliwych gości, którzy nie mają zamiaru się wymeldować.

25 września

Alice in Borderland Imawa no Kuni no Alice 2020 - 56m Thriller Sci-Fi Shinsuke Sato Japonia Thriller Sci-Fi Kento Yamazaki Tao Tsuchiya Gdy Usagi zostaje porwana i nieprzytomna porzucona przez tajemniczego uczonego z obsesją na punkcie życia po śmierci, Alisu wraca do niebezpiecznego Borderland, aby ją ocalić. Muszą teraz współpracować z nowymi graczami, zmierzyć się z niewidzianym dotąd Jokerem i za wszelką cenę powrócić do świata, z którego przybyli.

Na marginesie Wayward 2025 Thriller Psychologiczny Kanada USA Wielka Brytania Thriller Psychologiczny W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla "sprawiających problemy nastolatków" dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.

Ród Guinnessów House of Guinness 2025 - Dramat Kostiumowy Wielka Brytania Dramat Kostiumowy Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii – rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku, tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci – Arthura, Edwarda, Anne i Bena – a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.

26 września

Francuski kochanek French Lover 2025 Komedia rom. Lisa-Nina Rives Francja Komedia rom. Omar Sy Sara Giraudeau Abel Camara to gwiazda i symbol seksu. Jest genialnym dzieckiem, które dorastało przed kamerami. Wygląda, jakby miał wszystko – sukces, pieniądze i miłość fanów — ale tak naprawdę przechodzi ciężkie chwile. Tymczasem Marion to żyjąca z dala od blasku flaszy dziewczyna, która ima się różnych dorywczych zajęć oraz właśnie się rozwodzi. Kiedy ich drogi przypadkiem się przecinają, wspólnie wsiadają na emocjonalny rollercoaster, który zabiera ich w bardzo zaskakującym kierunku…