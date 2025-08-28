Newsy Netflix prezentuje najciekawsze premiery września 2025
Netflix prezentuje najciekawsze premiery września 2025

Wrzesień tuż-tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. We wrześniu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale ("Dziennik porzuconej dziewczyny", "Black Rabbit", "Na marginesie"), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (druga część drugiego sezonu "Wednesday", drugi sezon "1670", trzeci sezon "Alice in Borderland"), a także nowe filmy oryginalne ("Nie ten Paryż", "Ten sam dzień z tobą", "Francuski kochanek"). Do tego gratka dla fanów serii "Szybcy i wściekli": Dominic Toretto i jego ekipa wjeżdżają na Netflix!

A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych premier, które już ww wrześniu trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.

1 września


plakat filmu Małe kobietki

Małe kobietki

Little Women
2019
2h 14m

Melodramat

USA

Melodramat

Młoda pisarka, która usiłuje iść własną drogą w latach 60. XIX wieku, powraca do trudnych, lecz pełnych miłości czasów spędzonych z trzema siostrami i przyjacielem.


plakat filmu Sezon na misia

Sezon na misia

Open Season
2006
1h 23m

Animacja

Familijny

Komedia

USA

Animacja

Familijny

Komedia

Udomowiony niedźwiedź grizzly uwalnia ze szponów myśliwego jelonka, wraz z którym zostaje zesłany w leśne ostępy. Miś nie potrafi jednak żyć na wolności.



2 września


plakat filmu Szybcy i wściekli

Szybcy i wściekli

The Fast and the Furious
2001
1h 46m

Akcja

Niemcy

USA

Akcja

Tajna misja infiltracji gangu uczestników wyścigów ulicznych podejrzanych o organizowanie napadów na ciężarówki wystawia na próbę lojalność funkcjonariusza LAPD.


plakat filmu Za szybcy, za wściekli

Za szybcy, za wściekli

2 Fast 2 Furious
2003
1h 47m

Akcja

Niemcy

USA

Akcja

Aresztowany w Miami były policjant Brian O’Conner zgadza się zostać wtyczką FBI jako kierowca kartelu i werbuje do pomocy starego przyjaciela.


plakat filmu Szybcy i wściekli: Tokio Drift

Szybcy i wściekli: Tokio Drift

The Fast and the Furious: Tokyo Drift
2006
1h 44m

Akcja

Japonia

Niemcy

USA

Akcja

Po aresztowaniu za udział w wyścigach ulicznych Saun zostaje wysłany do Tokio, gdzie szlifuje swój brawurowy styl jazdy, aby rzucić wyzwanie groźnemu rywalowi.


plakat filmu Szybko i wściekle

Szybko i wściekle

Fast & Furious
2009
1h 47m

Akcja

USA

Akcja

Uciekinier Dominic Toretto łączy siły ze swoim nemezis, Brianem O'Connerem, aby pokonać wspólnego wroga w tej dynamicznej odsłonie znanej serii pościgowej.


plakat filmu Szybcy i wściekli 5

Szybcy i wściekli 5

Fast Five
2011
2h 10m

Akcja

Brazylia

Japonia

USA

Akcja

Dominic Toretto i jego ekipa jadą do Brazylii, aby ukraść 100 milionów dolarów i zyskać wolność. Na ich drodze stają jednak baron narkotykowy i agent federalny.


plakat filmu Szybcy i wściekli 6

Szybcy i wściekli 6

Furious 6
2013
2h 10m

Akcja

Hiszpania

Hongkong

Japonia

USA

Wielka Brytania

Akcja

Dominic Toretto wraz z ekipą wyruszają na ulice, aby wyjeździć sobie odkupienie dawnych grzechów. Ostra jazda bez trzymanki poprzez kilka kontynentów.


plakat filmu Szybcy i wściekli 7

Szybcy i wściekli 7

Furious Seven
2015
2h 20m

Akcja

Chiny

Japonia

Kanada

USA

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Akcja

Ekipa najszybszych przestępców pod słońcem próbuje się ustatkować, lecz ich zamiary niweczy ktoś, kto chce wyrównać stare rachunki.


plakat filmu Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw

Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
2019
2h 14m

Akcja

Japonia

USA

Wielka Brytania

Akcja

Amerykański agent Luke Hobbs, wysłany do Anglii, aby powstrzymać śmiertelne zagrożenie biologiczne, musi połączyć siły ze swoim wrogiem, najemnikiem Deckardem Shawem.



3 września


plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
54m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

Wednesday Addams powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i kolejne problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu.


10 września


plakat filmu aka Charlie Sheen

aka Charlie Sheen

2025 -
Po siedmiu latach ciężkiej walki o trzeźwość Charlie Sheen, jakiego jeszcze nie widzieliście, opowiada o swoim życiu, z humorem, sercem i oszałamiającą szczerością powracając do wzlotów i upadków swojego życia.



11 września


plakat filmu Halva Malmö består av killar som dumpat mig

Halva Malmö består av killar som dumpat mig

2025 -
Bohaterką serialu jest 31-letnia Amanda, która spędza lato na intensywnym randkowaniu. Zdesperowana kobieta postanawia spróbować wszystkiego, byle tylko poczuć się kochaną. Umawia się z najróżniejszymi osobami, korzysta z aplikacji randkowych i podrywa facetów w barach. Raz bywa uległa, innym razem dominująca, ale niezmiennie czuje się samotna. W zasadzie trudno jej nawet dobrnąć do drugiej randki. Przyjaciółki Amandy mają podobne problemy. Postanawiają więc wzajemnie wyszukiwać dla siebie potencjalnych facetów i wspólnie usiłują znaleźć odpowiedź na kluczowe pytania: Dlaczego tak trudno jest znaleźć miłość? Ile świat ma prawo od ciebie wymagać? Ile razy można wychodzić do ludzi z sercem na dłoni, tylko po to, by ktoś znowu je zranił?



12 września


plakat filmu Nie ten Paryż

Nie ten Paryż

The Wrong Paris
2025

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Młoda kobieta (Miranda Cosgrove) zgłasza się do udziału w programie randkowym, przekonana, że odbywa się on w stolicy Francji, podczas gdy w rzeczywistości zdjęcia są kręcone w mieścinie Paris w Teksasie. Postanawia więc wyeliminować się z dalszej gry, ale na przeszkodzie staje jej niespodziewane uczucie do przystojnego uczestnika (Pierson Fodé).


plakat filmu Klątwy

Klątwy

Las maldiciones
2025

Dramat

Thriller

Argentyna

Dramat

Thriller

W północnej Argentynie trwa głosowanie nad ważnym prawem dotyczącym eksploatacji złóż litu, a córka gubernatora zostaje porwana przez jego prawą rękę. Gdy porywacz zdradza swoje motywy, na światło dzienne wychodzi również podważający tożsamość dziewczyny spisek, którego początki sięgają 13 lat wstecz. Zaczyna się wyścig z czasem i negocjacje, które obnażają prawdziwą naturę władzy, granice miłości i przekleństwa międzyludzkich więzi.



16 września


plakat filmu Spuszczone ze smyczy

Spuszczone ze smyczy

Strays
2023
1h 33m

Komedia

USA

Komedia

Porzucony szczeniak dołącza do grupy zadziornych psów, które postanawiają odstawić go do domu i zemścić się na jego nieodpowiedzialnym właścicielu.



17 września


plakat filmu 1670

1670

2023 -
34m

Historyczny

Komedia

Polska

Historyczny

Komedia

Gdy lato w Adamczysze trwa w najlepsze, Jan Paweł podejmuje decyzje o zorganizowaniu dużego wydarzenia, które ma zapewnić mu objęcie ważnego politycznego stanowiska. Zaplanowanie masowej imprezy okazuje się jednak trudniejsze, niż przypuszczał.



18 września


plakat filmu Black Rabbit

Black Rabbit

2025

Dramat

USA

Dramat

Kiedy właściciel najpopularniejszej restauracji w Nowym Jorku pozwala swojemu zbuntowanemu bratu wrócić do rodzinnego interesu, otwiera drzwi dawnym traumom i nowym zagrożeniom, które mogą zburzyć wszystko, co wspólnie zbudowali.


plakat filmu Ten sam dzień z tobą

Ten sam dzień z tobą

Sam Wan Kap Someone
2025
Ta wciągająca i wzruszająca komedia romantyczna opowiada historię Mesy, młodej kustoszki muzeum, której pozornie idealne życie rozpada się 8 sierpnia 2025 roku. Najpierw przeszła załamanie nerwowe, potem rzucił ją narzeczony… a gdy wydawało się, że tego dnia już nic gorszego się nie zdarzy, okazało się, że ten dzień zaczął się powtarzać. Uwięziona w pętli czasu Mesa musi przeżywać swój najgorszy dzień raz za razem. Jednak z każdym resetem zaczyna konfrontować się ze swoimi wadami i lękami, zamieniając chaos w misję odkrycia prawdy. Musi odkryć, dlaczego wciąż przeżywa ten sam dzień i jak się z niego uwolnić.



19 września


plakat filmu Uciekaj!

Uciekaj!

Get Out
2017
1h 43m

Horror

USA

Horror

Czarnoskóry Chris trochę obawia się spotkania z rodzicami swojej białej dziewczyny w ich posiadłości. Wydają się mili, ale jest w nich coś przerażającego


plakat filmu Nawiedzony biznes

Nawiedzony biznes

Haunted Hotel
2025 -
Samotna matka wprowadza się do odziedziczonego po bracie hotelu i spotyka poczciwego ducha oraz uciążliwych gości, którzy nie mają zamiaru się wymeldować.



25 września


plakat filmu Alice in Borderland

Alice in Borderland

Imawa no Kuni no Alice
2020 -
56m

Thriller

Sci-Fi

Japonia

Thriller

Sci-Fi

Gdy Usagi zostaje porwana i nieprzytomna porzucona przez tajemniczego uczonego z obsesją na punkcie życia po śmierci, Alisu wraca do niebezpiecznego Borderland, aby ją ocalić. Muszą teraz współpracować z nowymi graczami, zmierzyć się z niewidzianym dotąd Jokerem i za wszelką cenę powrócić do świata, z którego przybyli.


plakat filmu Na marginesie

Na marginesie

Wayward
2025

Thriller

Psychologiczny

Kanada

USA

Wielka Brytania

Thriller

Psychologiczny

W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla "sprawiających problemy nastolatków" dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.


plakat filmu Ród Guinnessów

Ród Guinnessów

House of Guinness
2025 -

Dramat

Kostiumowy

Wielka Brytania

Dramat

Kostiumowy

Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii – rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku, tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci – Arthura, Edwarda, Anne i Bena – a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.



26 września


plakat filmu Francuski kochanek

Francuski kochanek

French Lover
2025

Komedia rom.

Francja

Komedia rom.

Abel Camara to gwiazda i symbol seksu. Jest genialnym dzieckiem, które dorastało przed kamerami. Wygląda, jakby miał wszystko – sukces, pieniądze i miłość fanów — ale tak naprawdę przechodzi ciężkie chwile. Tymczasem Marion to żyjąca z dala od blasku flaszy dziewczyna, która ima się różnych dorywczych zajęć oraz właśnie się rozwodzi. Kiedy ich drogi przypadkiem się przecinają, wspólnie wsiadają na emocjonalny rollercoaster, który zabiera ich w bardzo zaskakującym kierunku…



A jeśli macie ochotę nadrobić zaległości, zachęcamy do sprawdzenia najciekawszych premier Netfliksa z ostatnich miesięcy: sierpnia, lipca i czerwca.

