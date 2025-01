Erotyczny thriller "Babygirl" przedpremierowo na Ladies Night

Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może spędzić miło czas z siostrą czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz następnie seansu. Podczas Ladies Night uczestniczki wydarzenia wspólnie się śmieją, wzruszają, wstrzymują oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawią!Styczniowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torbach dla uczestniczek w styczniu znajdą się m.in. kosmetyk od marki ZIAJA czy napój Schweppes. 9 stycznia o 19:30 Cinema City wyświetli przedpremierowo film " Babygirl ". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie już dziś: https://www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-babygirl Romy ( Nicole Kidman ) ma wszystko. Stoi na czele prężnie działającej innowacyjnej firmy, mieszka w luksusowym domu u boku kochającego męża ( Antonio Banderas ) i dwóch nastoletnich córek. Jej poukładane życie gwałtownie się zmienia, gdy poznaje młodego stażystę Samuela ( Harris Dickinson ). Mimo dzielącej ich różnicy wieku, rodzi się między nimi fascynacja, która szybko przeradza się w burzliwy romans. Romy rozpoczyna ekscytującą podróż w głąb siebie, która może kosztować ją utratę pozycji i rodziny. Czy zaryzykuje wszystko i da się ponieść swoim najskrytszym pragnieniom?W styczniu partnerami eventu są takie marki jak:• BNP Paribas• Lotto• Velvet• ZIAJA• Schweppes